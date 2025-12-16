Когда суд используют как угрозу: в Латвии готовят закон для защиты свободы слова 2 772

Политика
Дата публикации: 16.12.2025
LETA
Изображение к статье: Когда суд используют как угрозу: в Латвии готовят закон для защиты свободы слова
ФОТО: Unsplash

В повестку дня правительства внесен законопроект, дающий определение лиц, действующих в общественных интересах, и то, как их следует защищать, пишет Diena.

В аннотации к законопроекту отмечается, что в последние годы все более распространенным явлением в Европейском союзе становятся стратегические судебные процессы. Влиятельные лица и компании используют их как инструмент для давления на журналистов, правозащитников, экологических активистов, исследователей и других людей, высказывающих критические мнения в общественных интересах, тем самым запугивая, изматывая, финансово и психологически их истощая. Как правило, такие иски подаются не для получения правовой защиты, а для создания сдерживающего эффекта не только для конкретного ответчика по делу, но и для других критически мыслящих людей, которые из страха перед подобными судебными разбирательствами перестают высказываться по вопросам, представляющим общественный интерес. Чаще всего иски в стратегических судебных процессах подаются по поводу посягательства на честь и достоинство, нарушений прав на данные, нарушений интеллектуальной собственности.

В аннотации к законопроекту приведены различные примеры из международной практики, но прецеденты в Латвии не упоминаются. В 2024 году была принята директива, цель которой - устранить препятствия для надлежащего рассмотрения гражданских дел, обеспечив защиту физических и юридических лиц, действующих в общественных интересах, в том числе журналистов, издателей, медиаорганизаций, информаторов, правозащитников, общественных организаций, профсоюзов, исследователей и представителей академических кругов, от судебных процессов, инициированных против них с целью воспрепятствовать их деятельности в общественных интересах.

В Латвии до сих пор не было норм, которые полностью соответствовали бы требованиям этой директивы.

#права человека #Латвия #свобода слова #журналистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
