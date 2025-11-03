Ринкевич нарушил Конституцию Латвии? Заявление президента удивило юристов 19 14086

Политика
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич нарушил Конституцию Латвии? Заявление президента удивило юристов

Неожиданный поступок президента. Как на это отреагирует сеймовское большинство?

Такого в новейшей истории еще не было: до сего дня президенты Латвии, возвращая законопроект парламенту на повторное рассмотрение, четко указывали, почему они не подписали конкретный законопроект и предлагали внести в него те или иные изменения.

Сегодня же Эдгар Ринкевич в какой-то степени нарушил устоявшуюся процедуру, зафиксированную в Конституции. А именно: он не предложил внести те или иные изменения в принятый Сеймом закон, а призвал спикера Сейма... вообще больше этот законопроект не рассматривать, передав вопрос о выходе или невыходе из Стамбульской конвенции следующему созыву парламента.

Напомним, что записано в 71-й статье Сатверсме: "В десятидневный срок, считая с момента принятия закона Сеймом, Президент государства в мотивированной статье может потребовать от председателя Сейма повторного рассмотрения закона. Если Сейм закон не вносит изменений, то Президент государства второй раз возразить уже не может".

Получается юридический нонсенс: президент, с одной стороны, ссылаясь на статью Конституции, просит второй раз рассмотреть законопроект, но, одновременно, предлагает спикеру Сейма... все-таки законопроект не рассматривать вообще, отдав его в наследство следующему созыву Сейма, который приступит к своей работе только в ноябре 2026-го года!

Было бы интересно узнать мнение на сей счет экспертов конституционного права, но еще более интересно будет увидеть, как поступит сейчас сеймовское большинство - действительно, по совету Ринкевича, забудет о законопроекте или все-таки еще раз проголосует за законопроект и тогда Ринкевичу придется его подписать.

#президент Латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
