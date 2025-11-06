Национальное объединение подало в Сейм запрос министру сообщения Атису Швинке («Прогрессивные») с требованием объяснить действия правительства и Министерства сообщения, которые по прежнему разрешают общественные пассажирские перевозки в и из России и Белоруссии.

"С 1 ноября на один год запрещены нерегулярные пассажирские перевозки, а именно экскурсии, поездки на конкретные мероприятия и другие специально организованные рейсы в страны-агрессоры. Но это лишь часть всех рейсов - регулярные маршруты в города России и Белоруссии до сих пор осуществляются. На данный момент в действующем перечне Автотранспортной дирекции видно 13 регулярных автобусных маршрутов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минск и даже Смоленск.

Правительство не может с одной стороны говорить о солидарности с Украиной, а с другой - продолжать поддерживать регулярное сообщение со странами, ответственными за кровавую войну и нарушения прав человека. Движение общественного транспорта между Латвией и странами-агрессорами не только угрожает нашей безопасности, но и посылает неверный сигнал. Это очередной пример того, как министры правительства Силини имитируют действия - решают проблемы только лозунгами, а в реальности сотрудничество продолжается", - отметил депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение).

В депутатском запросе от министра требуют разъяснить, почему регулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры и из стран-агрессоров не считаются риском безопасности, в то время как нерегулярные перевозки, по публично выражению министра, создают угрозу. Также депутаты спрашивают, каких особых условий министр ждет, чтобы, наконец, инициировать полное прекращение пассажиропотока с Россией и Белоруссией.

Нацобъединение сетует, что проект постановления Сейма о запрете общественных пассажирских перевозок в и из России и Белоруссии до сих пор не рассмотрен, хотя он был подан еще в феврале этого года.