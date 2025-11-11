Baltijas balss logotype
Отопление в Риге – тарифы и мифы: следствие ведут депутаты 1 1455

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отопление в Риге – тарифы и мифы: следствие ведут депутаты
ФОТО: dreamstime

Закончив пляски вокруг Стамбульской конвенции, депутаты решили заняться делом — расследовать систему определения размера тарифа на тепло в латвийской столице.

Оппозиция «за» в полном составе

Итак, на минувшей неделе парламент одобрил создание уже третьей в этом созыве Сейма парламентской следственной комиссии. Примечательно, что инициативу по созданию следственной комиссии поддержали все 5 оппозиционных фракций Сейма.

Напомним, что в этом Сейме сперва была создана следственная комиссия по выяснению последствий инициированного тогдашним премьером Кариньшем "капитального ремонта" финансовой системы, что привело к краху трех банков.

Затем депутаты создали комиссию по расследованию реализации или точнее - нереализации проекта века Rail Baltica.

И вот настал черед третьего парламентского расследования - на сей раз депутаты хотят разобраться с причинами повышения тарифа на теплоэнергию (отопление) в Риге предприятием "Ригас силтумс".

В Сейме прошлого созыва было два парламентских расследования, о которых уже и сами бывшие депутаты, наверное, не вспомнят. Первое было посвящено расследованию обстоятельств введения и применения OIK – платы за обязательный компонент зеленой энергии, а второе расследование касалось действий должностных лиц во время пандемии Covid-19.

Кто-то кого-то «нагревает»

Но вернемся собственно к нынешнему парламенту и к созданной на прошлой неделе парламентской следственной комиссии по тарифам «Ригас силтумс» Один из главных упреков к тарифной политике «Ригас силтумс» - существующая практика, где произведенная ТЭЦ теплоэнергия выводится в атмосферу, а не используется в централизованном теплоснабжении, в то время как у частных коммерсантов закупается более дорогая теплоэнергия. «Это не только влечет за собой избыточные расходы, но и происходит двойное загрязнение окружающей среды с нарушением как национальных, так и нормативных актов Евросоюза», – полагают создатели комиссии.

Сложно сказать, насколько эффективным будет очередное парламентское расследование и приведет ли оно к снижению тарифов. Но одно ясно точно - комиссия даст депутатам дополнительную трибуну, еще один повод напомнить о себе в информационном пространстве, что весьма кстати в условиях фактически уже начавшейся предвыборной кампании.

Кстати, жаль, что депутаты свое расследование решили ограничить исключительно тарифы на отопление, причем в отдельно взятом городе. По большому счету, парламентариям уже давно нужно было бы «пройтись» по всей тарифной политике — и на воду, и на электричество, и на все остальные общественные услуги. Но, кажется, это уже не в нынешнем Сейме…

#Сейм #отопление #тарифы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
2
2
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го ноября

    Кто-то кого-то «нагревает» -- Обычно "греют" уши хуторских недоумков, желающие, в очередной раз припасть к государственному корыту, во время предвыборной компании.

    19
    1

