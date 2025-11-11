Baltijas balss logotype
«У символов есть значение. Ничего не бывает случайно»: наряд Силини стал темой для обсуждений

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «У символов есть значение. Ничего не бывает случайно»: наряд Силини стал темой для обсуждений
ФОТО: LETA

Изысканный оттенок — отличная альтернатива классическому чёрному. Именно такой модный цвет выбрала для своего наряда премьер-министр Эвика Силиня. Например, коричневый жакет она надела на 29-ю высокоуровневую встречу правительства Латвии и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), пишет nra.lv.

Однако внимательные пользователи соцсети X (бывший Twitter) уделили меньше внимания содержанию встречи и больше — внешнему виду премьер-министра. Некоторые усмотрели в её образе сходство со стилем одежды бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина.

Комментарии пользователей:

  • Рудите: Коричневый — это модный цвет в этом году.
  • Ghost: Речь ведь не о цвете.
  • Илзе: У меня тоже есть похожий жакет/кофточка. Коричневый — тренд этого сезона, и стиль тоже актуален.
  • Акментиньш: А где погоны? Товарищ Мао был бы в восторге.
  • Par aktuālo: В одежде дедушки... внучка.
  • Янис: У символов есть значение. Ничего не бывает случайно.

LET_24876236.jpg

Обсуждения наряда Силини в очередной раз показывают, насколько пристально общество следит за внешним видом политиков — особенно женщин — и как быстро мода может стать поводом для символических интерпретаций.

nra.lv

#Эвика Силиня
(1)
  • Е
    Ехидный
    11-го ноября

    печалька когда у премьера кроме жакета нечего обсуждать !!!хотя с другой стороны пусть лучше одежки меняет , а не работает !!! она уже достаточно наворотила !!!

    10
    1

Видео