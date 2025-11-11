Изысканный оттенок — отличная альтернатива классическому чёрному. Именно такой модный цвет выбрала для своего наряда премьер-министр Эвика Силиня. Например, коричневый жакет она надела на 29-ю высокоуровневую встречу правительства Латвии и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), пишет nra.lv.
Однако внимательные пользователи соцсети X (бывший Twitter) уделили меньше внимания содержанию встречи и больше — внешнему виду премьер-министра. Некоторые усмотрели в её образе сходство со стилем одежды бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина.
Ej tu nost... pic.twitter.com/cxZXyePVhz— Agnis ⚽️🇺🇦 (@Guganr2) October 31, 2025
Комментарии пользователей:
- Рудите: Коричневый — это модный цвет в этом году.
- Ghost: Речь ведь не о цвете.
- Илзе: У меня тоже есть похожий жакет/кофточка. Коричневый — тренд этого сезона, и стиль тоже актуален.
- Акментиньш: А где погоны? Товарищ Мао был бы в восторге.
- Par aktuālo: В одежде дедушки... внучка.
- Янис: У символов есть значение. Ничего не бывает случайно.
Обсуждения наряда Силини в очередной раз показывают, насколько пристально общество следит за внешним видом политиков — особенно женщин — и как быстро мода может стать поводом для символических интерпретаций.
