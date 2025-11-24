Суд постановил не конфисковывать 80 миллионов евро, хранившихся в банке ABLV и связанных с организованной преступностью в подконтрольном России Приднестровском регионе. По мнению суда, собранных следователями доказательств оказалось недостаточно, однако представители правоохранительных органов считают, что судьи по делам об "отмывании" денег выносят решения в пользу преступников, сообщает передача "Nekā personīga" (TV3).

В июле 2020 года Государственная полиция арестовала в ABLV Bank 80 миллионов евро. Эти средства принадлежали лицам, связанным с крупнейшей корпорацией Приднестровья – "Sheriff". Эта территория Молдовы в 1992 году провозгласила независимость, но фактически находится под контролем России.

Компания "Sheriff" и её владелец Виктор Гушан контролируют местные СМИ, супермаркеты и торговлю топливом. Гушан — бывший офицер КГБ, в настоящее время контролирует около 60% экономики непризнанного Приднестровья, а значит, и местную политику.

"Я бы назвал корпорацию 'Sheriff' призраком Кремля в Восточной Европе, бизнес-призраком Кремля. Фирму основали два местных олигарха: Виктор Гушан и Илья Казмалы. Доходы 'Шерифа' примерно вдвое превышают доходы так называемого бюджета Приднестровья, из-за чего сам регион иногда называют 'республикой Шерифа', - говорит журналист-расследователь Владимир Торик. - Другое название Приднестровья – 'чёрная дыра контрабандистов'. Эта контрабанда ещё до полномасштабной войны 2022 года шла из Украины в западные страны — у нас есть такие данные — в Латвию, Эстонию, Италию, Болгарию. Лет 15 назад было огромное уголовное дело о контрабанде сигарет на миллиарды, и одной из фигур в нём была компания 'Шериф'".

"После многолетнего интенсивного расследования, проведя все возможные на территории Латвии следственные действия, а также направив запросы о правовой помощи другим странам, мы собрали такой объём доказательств, который, по нашему мнению, указывал на преступное происхождение арестованных средств", - утверждает начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Свен Кристьянсон.

Установить, каким именно преступлением была получена эта сумма, латвийским следователям не удалось. Молдова также не может проводить расследования на оккупированной территории. Однако у правоохранителей не было сомнений, что деньги были отмыты — а это само по себе преступление. На это указывают косвенные доказательства: средства переводились между фиктивными компаниями в офшорных странах, компании управлялись номинальными, а не реальными директорами, деньги проходили через цепочку фирм, а в документах указывались фиктивные займы.

"Те сделки, что мы видели, носили транзитный характер, были оформлены как займы. Это означает, что многие из вовлечённых компаний якобы одалживали деньги друг другу, переводили туда-сюда, покупали товары и услуги — и именно это создаёт трудности: по прошествии времени становится невозможно доказать, что сделки были фиктивными", - поясняет Кристьянсон.

"Были собраны типологии, разработанные Службой финансовой разведки, которые являются косвенными доказательствами: наличие 'фирм-оболочек', номинальные директора, затянутая финансовая цепочка между офшорами. Также неясная экономическая подоплёка переводов, и многие другие признаки", - говорит прокурор Прокуратуры Рижского окружного суда Роберт Милбергс.

Экономический суд решил, что доказательств недостаточно, и в 2023 году постановил не конфисковывать 80 миллионов. Прокуратура обжаловала это решение, однако в сентябре этого года Апелляционный суд Риги его оставил в силе. Деньги пришлось вернуть приднестровскому олигарху.

"После решения Апелляционного суда у нас больше нет оснований удерживать эти средства, и мы обязаны их вернуть", - поясняет Милбергс.

Все дела по "отмыванию" денег, включая признание средств преступного происхождения и их конфискацию, рассматривает созданный в 2021 году Экономический суд. Эти дела являются закрытыми, поэтому председатель суда не раскрывает деталей конкретного дела, связанного с приднестровским олигархом.

"Следователям сложно убедительно донести до суда свою позицию и объяснить, почему они считают, что имущество имеет преступное происхождение. Они включают в решение различные типологии, вызывающие подозрение, но как судья я ищу сконцентрированное обоснование — чтобы это не были просто случайные, собранные в кучу обстоятельства", - говорит председатель Экономического суда Микелис Зумбергс.

Уголовно-процессуальный закон позволяет конфисковывать деньги даже в том случае, если невозможно доказать, что они получены в результате преступления. Это связано с тем, что латвийские правоохранители не могут проводить расследования в России и других недружественных государствах или территориях. Экономический суд оспорил эту норму в Конституционном суде.

"Конституционный суд рассмотрел несколько дел, связанных с так называемым специальным процессом, то есть конфискацией без обвинительного приговора. Суд постановил, что имущество может быть признано преступно полученным двумя способами. Первый — путём прямого доказательства основного преступления. Второй — с помощью косвенных доказательств", - поясняет судья Конституционного суда Юрис Юрисс.

Юрисс привёл в пример конфискацию средств друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Установить, откуда именно поступили 4 миллиона евро, найденные в латвийских банках, не удалось. Однако суд постановил конфисковать эти средства.

"Было понятно, что в таких условиях неправильно и невозможно ожидать, что органы правопорядка обратятся в Российскую Федерацию с просьбой возбудить дело против господина Ротенберга, выяснят, какие именно преступления он совершил и каким образом получил эти средства", - говорит Юрисс.

Конституционный суд признал такую практику соответствующей Конституции Латвии. Однако Экономический суд всё чаще отказывает в конфискации арестованных средств. Случай с 80 миллионами из Приднестровья — особенно яркий пример, поскольку это одна из крупнейших арестованных сумм в Латвии.

"База доказательств, по мнению следствия и прокуратуры, была достаточной. Были собраны типологии, косвенные доказательства, которые нужно оценивать в совокупности. В аналогичных делах с теми же доказательствами было достаточно. Это указывает, скорее всего, на непоследовательность практики", - утверждает Милбергс.

В начале своей деятельности Экономический суд в большинстве случаев выносил решения о конфискации средств. Сейчас статистика изменилась — чаще всего в конфискации отказывают, а дело закрывается.

В ABLV Bank были арестованы более миллиарда евро, возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам отмывания денег. Около трети этой суммы уже конфисковано и перечислено в государственный бюджет. Но по поводу оставшихся 700 миллионов суд ещё должен вынести решение.

"Процент случаев, в которых наши доказательства признаются достаточными для признания имущества преступного происхождения, снижается. Это связано как с растущей сложностью дел — они становятся всё более запутанными, — так и с тем, что обучаются не только мы, но и другая сторона", - рассказывает Кристьянсон.

Кроме того, суд предъявляет всё более высокие и, по мнению следователей, недостижимые требования. Суд эти упрёки отвергает. По мнению судей, сами следователи и прокуроры работают некачественно и не доводят дело до конца — обращаются в суд лишь потому, что истекает срок ареста средств.

"Если нет убедительных доказательств основного преступления, то нужно понимать, что недостаточно просто сложить типологии в кучку. Надо выстроить такой нарратив, чтобы было понятно: нет другого объяснения, кроме как преступное происхождение средств. С одной стороны, интересы общества — чтобы 'чёрные деньги' не угрожали финансовой системе, как это было в случае с ABLV. С другой — чтобы не нарушались права предпринимателя, который просто хочет заработать и выжить в конкурентной борьбе", - говорит Зумбергс.

Борьба с "отмыванием" денег в Латвии началась лишь тогда, когда из-за "чёрных" денег стране пригрозила международная финансовая изоляция. В декабре будет опубликован новый отчёт Moneyval о Латвии, который, как ожидается, будет очень положительным. Поэтому борьба с "чёрными" деньгами больше не является приоритетом.

