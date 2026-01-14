На этой неделе Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) сообщило, что министр Раймондс Чударс распорядился частично приостановить действие территориальных планировок в Баускском и Прейльском краях, пишет Latvijas Avīze.

Причиной стали существенные правовые и содержательные недостатки в отдельных частях документа, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования налагают несоразмерные ограничения на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), коммерческую деятельность и осуществление частных прав.

Хотя политический руководитель МУУРР считает, что самоуправления обладают большой свободой действий в области территориального планирования, они не должны вводить нечеткие, необоснованные или чрезмерные запреты, которые существенно ограничивают права отдельных лиц на собственность и препятствуют достижению общих государственных целей. Министерство, изучив планы Прейльского и Баускского самоуправлений, пришло к выводу, что установленные в них ограничения несовместимы с экономической специализацией, определенной в стратегиях устойчивого развития обоих краев и ориентированных на производство ВИЭ.

Государственная политика также поддерживает производство возобновляемой энергии. В свою очередь, планы содержат решения, которые значительно ограничивают развитие возобновляемой энергетики и противоречат государственным целям укрепления энергетической независимости и перехода к возобновляемым источникам. Министерство также выявило существенные несоответствия в правилах застройки и графической части плана.

Министерство пришло к выводу о том, что установлены широкие запреты и ограничения на размещение ветроэлектростанций и солнечных электростанций даже на территориях, где государственное регулирование разрешает такое развитие. В том числе для отдельных территорий установлены специальные условия, запрещающие производство возобновляемой энергии в том числе для собственного потребления. Министерство считает, что запреты не обоснованы данными и несоразмерны, поскольку в ряде случаев положения сформулированы неопределенно, с субъективно интерпретированными критериями.

Что будет означать "частичная приостановка" планировки? Это означает, что положения не будут применяться до тех пор, пока самоуравление само их не отменит или пока не вступит в силу решение Конституционного суда, который признает распоряжение министра обоснованным (полностью или частично) или необоснованным (полностью или частично), заявила представитель МУУРР Илзе Жунде.