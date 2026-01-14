Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр усмотрел противоправные ограничения на производство возобновляемой энергии 0 277

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Министр усмотрел противоправные ограничения на производство возобновляемой энергии

На этой неделе Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) сообщило, что министр Раймондс Чударс распорядился частично приостановить действие территориальных планировок в Баускском и Прейльском краях, пишет Latvijas Avīze.

Причиной стали существенные правовые и содержательные недостатки в отдельных частях документа, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования налагают несоразмерные ограничения на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), коммерческую деятельность и осуществление частных прав.

Хотя политический руководитель МУУРР считает, что самоуправления обладают большой свободой действий в области территориального планирования, они не должны вводить нечеткие, необоснованные или чрезмерные запреты, которые существенно ограничивают права отдельных лиц на собственность и препятствуют достижению общих государственных целей. Министерство, изучив планы Прейльского и Баускского самоуправлений, пришло к выводу, что установленные в них ограничения несовместимы с экономической специализацией, определенной в стратегиях устойчивого развития обоих краев и ориентированных на производство ВИЭ.

Государственная политика также поддерживает производство возобновляемой энергии. В свою очередь, планы содержат решения, которые значительно ограничивают развитие возобновляемой энергетики и противоречат государственным целям укрепления энергетической независимости и перехода к возобновляемым источникам. Министерство также выявило существенные несоответствия в правилах застройки и графической части плана.

Министерство пришло к выводу о том, что установлены широкие запреты и ограничения на размещение ветроэлектростанций и солнечных электростанций даже на территориях, где государственное регулирование разрешает такое развитие. В том числе для отдельных территорий установлены специальные условия, запрещающие производство возобновляемой энергии в том числе для собственного потребления. Министерство считает, что запреты не обоснованы данными и несоразмерны, поскольку в ряде случаев положения сформулированы неопределенно, с субъективно интерпретированными критериями.

Что будет означать "частичная приостановка" планировки? Это означает, что положения не будут применяться до тех пор, пока самоуравление само их не отменит или пока не вступит в силу решение Конституционного суда, который признает распоряжение министра обоснованным (полностью или частично) или необоснованным (полностью или частично), заявила представитель МУУРР Илзе Жунде.

Читайте нас также:
#ограничения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад
Изображение к статье: Минобороны предлагает перераспределить 200 млн евро на укрепление ПВО
Изображение к статье: Не обниматься, не целоваться: что делать спортсмену Латвии, если он соревнуется с россиянином – инструкция
Изображение к статье: Кто-то обязательно должен ответить за опоры моста Rail Baltica в Даугаве - премьер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео