Первой докладчицей столичного самоуправления в 2026 году стала Айя Мелле – от «Прогрессивных». Она пожелала думцам всяческих благ, ну а еще, чтобы год был – латышским!

Недвижимость нашей жизни

Ну а потом рижская власть взялась за обсуждение тематического планирования участка между улицами Дзелзавас и Вайдавас. Ваш автор заметил, что обсуждение вопроса заняло на Комитете по городскому имуществу всего 1 минуту, и без ответа остались вопросы: как пожарная техника сможет попасть в квартал по подъездной дороге (сервитуту) шириной всего 3,5 метра; и что предполагается сделать по стоянкам для личных машин, которые по-прежнему размещаются на т.н. зеленой зоне, превращаемой в пыль и грязь.

Г-жа Мелле заметила, что на указанном комитете все участники имели право задавать вопросы. А вот зампред Комиссии по приватизации Рижской Думы Нормундс Бейнаровичс ответил – если жильцов не устраивает ширина дороги, пусть пишут в Департамент внешнего пространства и мобильности. Что же касается машиномест у домов, то с этим напряженка по всей столице… В общем, решение было принято практически единогласно.

Руководитель Комитета по городскому имуществу Дайнис Лоцис (Национальное объединение) озвучил целый список подлежащих трансферу объектов недвижимости – квартир, участков земли, зданий. По последним можно обратить внимание на адреса по бывшим улицам Тургенева и Маскавас, которые передаются в безвозмездное пользование организации общественного блага – обществу «Шамир», поддерживающему там Музей Рижского гетто.

С кем вы, мастера культуры?

Далее коллега по партии, Давис Сталтс, рассказал с трибуны про создание в РД целого ряда новых комиссий по присвоению софинансирования: для профессиональных музыкальных, художественных и танцевальных образовательных программ; творческих кварталов и территорий и профессиональных негосударственных культурных организаций; любительских художественных коллективов…

В общей сложности – 6 новых комиссий! Интересно, что еще осенью 2025 года новый состав РД создал Комиссию по культуре, под руководством самого Д.Сталтса. И неужели все вопросы, по помощи творческим личностям, нельзя было бы решить через нее? Ларчик просто открывался: за руководство комиссией можно получить – денюжку!

А вот оппозиционная депутат заявила, что на культурных мероприятиях, которые поддерживает РД, показываются провокационные образы, эксплуатирующие детскую сексуальность. Зампред Комиссии по культуре Агнесе Логина («Прогрессивные») на это ответствовала, что цензура в ЛР запрещена. И вообще, такие тонкие вещи, как вдохновение творца, нельзя регулировать по партийному принципу, заметила экс-министр культуры.

– Нет права у депутатов, принимая административные решения, основываться на своих политических взглядах, – прокомментировала ситуацию Наталия Булгакова, руководитель Юридического управления РД. К примеру, при голосовании относительно запрета азартных игр, представители данного сектора подали иск против отдельных думцев, которые своим вердиктом нанесли ущерб бизнесу!

По ее мнению, лишение финансирования творческих инициатив по субъективным взглядам политиков и их избирателей также недопустимо.

Люди думают, что депутаты – нечестные

– А зачем тут политики вообще находятся? – задался вопросом националист Гиртс Лапиньш. «Хороший вопрос, в будущем мы их вообще уберем», – сказала А.Логина. Сама, видимо, ни разу, не политик – она выдала сентенцию, что это «спекуляции» и «теории заговора».

Депутат Ю.Степаненко все же взошла на трибуну, и привела в качестве примера фестиваль 2ANNAS, в котором была программа гомосексуального короткометражного кино: «Позвольте депутатам решить вопрос ценностей, защищая интересы рижан».

– Мы – интеллигентные, думающие!, – рассказала о себе Лайма Гейкина («Прогрессивные»). Время, которое она и ей подобные проводят в Думе – «очень дорогое», потому поднимать, по ее мнению, риторические вопросы, недопустимо.

– У общества создается впечатление, что мы – нечестные! – пожаловалась госпожа Гейкина.

«Мое голосование на одной комиссии вызвало эмоции и давление», – рассказала оппозиционный депутат.

– Мы гетеросексуальную культуру не распространяем и не навязываем, – высказалась депутат. – Почему специально нужно рассматривать сексуальную ориентацию и давать денег людям за то, что они спят со странными людьми в своей постели?

Она напомнила, что около половины жителей Риги – русскоязычные. «Если все мы начнем ходить на фестивали, и популяризировать свою культуру, то вы будете упоминать соседнее государство».

– Культура – это также надписи на стенах туалетов, – провозгласила с трибуны Лиана Ланга (Национальное объединение). И раскритиковала «леволиберальную идеологию», которая, в отличие от Аристотеля или Канта, ставит в первую очередь права человека. Но если таковой превращается в квадробера, облачается в шкуру, ест из миски на полу, и целый день мяукает?

– Я не пожелала бы этого своим детям!, - сообщила Ланга.

Для справки: квадроберы — это участники молодежной субкультуры, которые имитируют поведение, движения и внешний вид животных, передвигаясь на четвереньках и нося маски и хвосты.

Веское слово мэра

Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») назвал происходящее «театром», который происходит из-за того, что некоторые депутаты хотят отснять свои предвыборные видео. Но, с другой стороны, нужно же честь знать – и идти на обед…

– Мы тщательно работали, чтобы создать систему поддержки, – жалостливо высказалась Л.Гейкина.

Со своей стороны, видный оппозиционер напомнил, что перед последними выборами в США ряд официальных лиц ЛР от партии власти, например, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, заявляли, что Трамп проиграет. Теперь же все бегут встретить нового американского посла.

В то же время журнал Ir, который возглавляет Айварс Озолиньш, получает деньги из Фонда общественной интеграции, призывает бороться с «путинистами и трампистами». Тогда отчего же глава МИД Байба Браже встречается с дипломатом из Америки, которая ранее была активистом кампании Трампа?

Все эти примеры показывают, что работа всевозможных фондов – чрезвычайно политизирована, только их руководство принадлежит к партиям определенного направления.

– Наш союзник США – единственное государство, которое может обеспечить независимость Латвии на долгие времена, – заявил представитель оппозиции.

Учиться у западных демократий

– Распределение материальных ценностей, денег, – указал на направленность новых комиссий ветеран отечественной политики Сергей Долгополов. – В связи с этим такие дебаты были, есть и будут.

– Надо учиться у западных демократий, у парламента Великобритании, – пожелал коллегам Рудолфс Бреманис.

Ваш же автор рассказал о своем последнем культурном впечатлении – увиденном в витрине муниципального здания в Вецриге, сданного в аренду до 2040 года Департаментом городского имущества. Там демонстрируется объект украинского художника П. «Черный лебедь», представляющий собой смесь истребителя (причем отчего-то F-35), лебедя и еще каких-то неприятных стекающих субстанций. Что это такое? Куратор экспозиции Денис Ханов рассказывает в пояснении, как бомбят Украину, и на этом основании необходимо посещать театр, который находится рядом.

«Черный лебедь» в центре Риги.