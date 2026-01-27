Кто из депутатов Сейма поддержит «нобелевку» для Трампа? 1 405

Политика
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто из депутатов Сейма поддержит «нобелевку» для Трампа?
ФОТО: LETA

"Момент истины" ожидается уже на ближайшем пленарном заседании. У премьерской партии есть свой... тактический ход.

Как известно, в этот четверг пленарное заседание Сейма откроется ежегодными внешнеполитическими дебатами. А "на десерт" депутатам предстоит решить, поддерживать ли проект заявления Сейма, подготовленный оппозиционной "Латвия на первом месте", в поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира.

Лидер парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ заявил, что его фракция не поддерживает эту попытку партии ЛПВ расколоть общество, но как именно депутаты "Нового Единства" будут голосовать, Юревиц отказался раскрывать."У нас есть своя тактика, а также есть план А, B и C", - заявил депутат.

Депутаты фракции "Прогрессивные", по словам руководителя фракции Андриса Шуваевса, будут голосовать "против", а вот депутаты третьей правящей фракции - Союза зеленых и крестьян, как заверил депутат Харийс Рокпелнис, намерены этот проект заявления Сейма поддержать!

#Сейм #Дональд Трамп #Латвия #депутаты #общество #парламент #Нобелевская премия #внешняя политика #политика
Эдуард Эльдаров
