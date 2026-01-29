Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Повышается риск того, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Сейм» 3 599

Политика
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Повышается риск того, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Сейм»

На помощь врагам может прийти искусственный интеллект

Повышается риск, что Россия и другие негативно настроенные по отношению к Латвии страны могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя все более широкие кампании влияния и возможности искусственного интеллекта, - сказал на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров и негосударственными организациями директор передового центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Я. Сартс отметил, что сейчас меняется характер иностранных операций влияния - они дешевеют, становятся более массовыми и технологически развитыми, тем самым увеличивая риски и для Латвии. «Если до сих пор операции влияния были по-своему ремесленничеством, то сейчас мы видим индустриализацию», — подчеркнул Я. Сартс.

Он пояснил, что искусственный интеллект все чаще используется как для массового генерирования контента, так и для развития фейковых профилей и автоматизированных «участников переговоров», способных выглядеть и вести себя как настоящие люди. Особенно тревожной тенденцией является попадание таких аккаунтов в маленькие сообщества по интересам и дискуссионные группы, где они могут попытаться перенять динамику переговоров и продвигать дискуссии в определенном направлении, распространяя желаемые для себя нарративы.

Я. Сартс предупредил, что манипуляции важно уметь распознавать и предотвращать вовремя - в избирательном процессе решающее значение имеет доверие общества. Учреждения при констатации возможно манипулятивного содержания должны проверить его незамедлительно и при необходимости использовать соответствующие правовые инструменты. «Наши системы и общество должны иметь возможность видеть и действовать в режиме реального времени», — отметил Я. Сартс.

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс подчеркнул, что Латвия уже начала скоординированную подготовку, чтобы укрепить устойчивость к внешним угрозам в процессе выборов в Сейм: "Государственное управление относится к этому риску серьезно и укрепляет готовность своевременно выявлять и уменьшать угрозы, в том числе совершенствуя межведомственное сотрудничество и привлекая экспертов. Важную роль в этом процессе играют и неправительственные организации». Распоряжением Кабинета министров создан формат сотрудничества для предотвращения возможных угроз безопасности для демократического и честного проведения выборов в Сейм. В группе будут работать представители Государственной канцелярии, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства цифрового развития, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполиции, Центра защиты прав потребителей, а также других структур. Первое рабочее совещание группы состоится в начале февраля.

×
Читайте нас также:
#НАТО #выборы #Латвия #искусственный интеллект #манипуляции #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео