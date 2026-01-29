Повышается риск, что Россия и другие негативно настроенные по отношению к Латвии страны могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя все более широкие кампании влияния и возможности искусственного интеллекта, - сказал на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров и негосударственными организациями директор передового центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Я. Сартс отметил, что сейчас меняется характер иностранных операций влияния - они дешевеют, становятся более массовыми и технологически развитыми, тем самым увеличивая риски и для Латвии. «Если до сих пор операции влияния были по-своему ремесленничеством, то сейчас мы видим индустриализацию», — подчеркнул Я. Сартс.

Он пояснил, что искусственный интеллект все чаще используется как для массового генерирования контента, так и для развития фейковых профилей и автоматизированных «участников переговоров», способных выглядеть и вести себя как настоящие люди. Особенно тревожной тенденцией является попадание таких аккаунтов в маленькие сообщества по интересам и дискуссионные группы, где они могут попытаться перенять динамику переговоров и продвигать дискуссии в определенном направлении, распространяя желаемые для себя нарративы.

Я. Сартс предупредил, что манипуляции важно уметь распознавать и предотвращать вовремя - в избирательном процессе решающее значение имеет доверие общества. Учреждения при констатации возможно манипулятивного содержания должны проверить его незамедлительно и при необходимости использовать соответствующие правовые инструменты. «Наши системы и общество должны иметь возможность видеть и действовать в режиме реального времени», — отметил Я. Сартс.

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс подчеркнул, что Латвия уже начала скоординированную подготовку, чтобы укрепить устойчивость к внешним угрозам в процессе выборов в Сейм: "Государственное управление относится к этому риску серьезно и укрепляет готовность своевременно выявлять и уменьшать угрозы, в том числе совершенствуя межведомственное сотрудничество и привлекая экспертов. Важную роль в этом процессе играют и неправительственные организации». Распоряжением Кабинета министров создан формат сотрудничества для предотвращения возможных угроз безопасности для демократического и честного проведения выборов в Сейм. В группе будут работать представители Государственной канцелярии, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства цифрового развития, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполиции, Центра защиты прав потребителей, а также других структур. Первое рабочее совещание группы состоится в начале февраля.