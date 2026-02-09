Baltijas balss logotype
Это Дзегужкалнс, а не Кукушкина гора! Государство сводит названия к языковым нормам 8 4201

Политика
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv

Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv

Черная, Роговка, Малинова… По встречающимся в Латгалии и даже Северном Видземе топонимам можно точно удостовериться, что славяне тут – отнюдь не пришлый элемент, а представители вековой истории. Но все это может измениться.

О времена, о нравы!

Начальник Отдела терминологии и перевода правовых актов Центра государственного языка Артурс Крастиньш – ответственное лицо за представленные на этой неделе правительству ЛР Правила топонимической информации.

Vietvārds (топоним), согласно новому нормативному акту, может быть не только официальным – но и параллельным. Однако в любом случае, необходимо, чтобы таковое: «включалось в латышскую культурную среду, способствовало сохранению и развитию его ценностей», «соответствовало традициям латышского языка и Латвии», и – «соответствовало хорошим нравам»!

Разумеется, нет правил без исключений: «В исторически населенных ливами территориях топонимы образуют также на ливском языке соответственно нормам ливского языка».

Бывает и так, что некий природный объект – к примеру, озеро или гора – находятся на территории, принадлежащей частным лицам. В таком случае предложения об их наименованиях рассматриваются через самоуправления.

Все перемелется?

Центр госязыка отныне ждет на утверждение, кроме городов и весей, названия:

  • памятников культуры;

  • природных объектов;

  • портов и маяков;

  • главных, региональных и местных автодорог.

Даже наименования остановок общественного транспорта должны утверждаться в ЦГЯ!

Ну а на подмогу наши языковеды позвали сразу четыре министерства – Культуры, Сообщений, Земледелия, а также Умного администрирования и регионального развития. Плюс Латвийское агентство геопространственной информации — есть в стране и такое.

Всего в данном шедевре нормотворчества – 90 статей, и читать его нельзя без умиления. В частности, там фигурируют такие названия административных документов, как – уезды (ликвидированы в конце 1940-х гг.). А как пример топонима местного значения приводится – мельница. Увы, в сегодняшней ЛР функционирует лишь несколько промышленных мельниц, ничуть не напоминая своих ветряных или водяных предшественниц. И люди там – не селятся.

#история #Латвия #язык #культура #латышский язык
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(8)
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    0
    7
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го февраля

    Терехова тоже?

    7
    1
  • АШ
    Андрей Шустов
    9-го февраля

    «В исторически населенных ливами территориях топонимы образуют также на ливском языке соответственно нормам ливского языка».

    Und die Kuren, und die Lettgallen, und wir, die Deutschen?

    Zum Beispiel.

    Ventspils Windau Liepāja Libau Cēsis Wenden Valmiera Volmar Jēkabpils Jakobstadt Krustpils Kreicburg Jelgava Mitau Daugavpils Dünaburg

    8
    1
  • р
    реалист
    9-го февраля

    сами латыши произошли от славяно-русов, и они хорошо знали русский язык. Их интеллигенция имела хорошее образование, полученное в России, или в Германии. В начале 20 века среди латышей русского языка не знали разве что только селяне с самых дальних хуторов. Потом к власти пришел мелкий диктатор Ульманис, ни рыба, ни мясо. Но в обществе сохранялся какой-то консенсус, баланс. А что сейчас? Полная дичь. Всё перевёрнуто с ног на голову.

    23
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го февраля

    хуторлаг

    25
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    9-го февраля

    Это "Умное" министерство — оно в каком месте умное? Что-то оно уже много лет существует, а глупость, дичь и средневековье только растут в объёмах. А уж "Агентство по геостационарной информации" — тут просто я молчу и тихо аплодирую. Если глубже копнуть, то наверняка обнаружится, что таких "агентств" в Латвии не один десяток.

    64
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Emigrants Berzins
    9-го февраля

    "Умное министерство"?

    Может быть по меркам хуторян оно и "умное", но по мнению горожан, это просто самое обыкновенное сборище людей с ограниченным мышлением.

    43
    1
  • Д
    Дед
    9-го февраля

    И это все эти чинуши делают с очень значимым лицом и за наши деньги. Они своим существованием обворовывают государство.

    79
    2
Читать все комментарии

