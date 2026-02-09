Черная, Роговка, Малинова… По встречающимся в Латгалии и даже Северном Видземе топонимам можно точно удостовериться, что славяне тут – отнюдь не пришлый элемент, а представители вековой истории. Но все это может измениться.

О времена, о нравы!

Начальник Отдела терминологии и перевода правовых актов Центра государственного языка Артурс Крастиньш – ответственное лицо за представленные на этой неделе правительству ЛР Правила топонимической информации.

Vietvārds (топоним), согласно новому нормативному акту, может быть не только официальным – но и параллельным. Однако в любом случае, необходимо, чтобы таковое: «включалось в латышскую культурную среду, способствовало сохранению и развитию его ценностей», «соответствовало традициям латышского языка и Латвии», и – «соответствовало хорошим нравам»!

Разумеется, нет правил без исключений: «В исторически населенных ливами территориях топонимы образуют также на ливском языке соответственно нормам ливского языка».

Бывает и так, что некий природный объект – к примеру, озеро или гора – находятся на территории, принадлежащей частным лицам. В таком случае предложения об их наименованиях рассматриваются через самоуправления.

Все перемелется?

Центр госязыка отныне ждет на утверждение, кроме городов и весей, названия:

памятников культуры;

природных объектов;

портов и маяков;

главных, региональных и местных автодорог.

Даже наименования остановок общественного транспорта должны утверждаться в ЦГЯ!

Ну а на подмогу наши языковеды позвали сразу четыре министерства – Культуры, Сообщений, Земледелия, а также Умного администрирования и регионального развития. Плюс Латвийское агентство геопространственной информации — есть в стране и такое.

Всего в данном шедевре нормотворчества – 90 статей, и читать его нельзя без умиления. В частности, там фигурируют такие названия административных документов, как – уезды (ликвидированы в конце 1940-х гг.). А как пример топонима местного значения приводится – мельница. Увы, в сегодняшней ЛР функционирует лишь несколько промышленных мельниц, ничуть не напоминая своих ветряных или водяных предшественниц. И люди там – не селятся.