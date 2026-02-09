У правительства появился шанс значительно повысить свою популярность. Воспользуются ли Силиня и Ко этим шансом?

Вернувшаяся с открытия олимпийских игр Эвика Силиня сегодня после обеда будет вести коалиционное заседание. Главный вопрос повестки дня - как правительство будет помогать (если будет) жителям в оплате счетов за отопление. А счета эти за январь и февраль будут астрономическими - с учетом непривычно морозной погоды.

Как ожидается, глава минэкономики Виктор Валайнис представит свой план поддержки населения, который выходит "за рамки" обычного жилищного пособия, выплачиваемого самоуправлениями тем, кто имеет статус малоимущих или малообеспеченных.

Насколько можно предположить, на заседании будут представлены и альтернативные предложения. Впрочем, одно ясно наверняка - любые варианты потребуют дополнительного финансирования из госбюджета.

У властей на принятие решения не так много времени - латвийцы вот-вот получат уже счета за январь.

Также на коалиции млгут снова обсудить ситуацию с финансированием Rail Baltica. На завтрашнем заседании Кабмина как раз планируется рассмотреть доклад о финансировании железнодлрожной насыпи в рамках реализации проекта века.

Ожидается и очередная дискуссия о том, когда включать в повестку дня правительства спорное предложение минфина о переводе внебанковских финансовых компаний под надзор Банка Латвии. Напомним, что минэкономики возражает против поспешных решений на сей счет.