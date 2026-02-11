Как уже сообщалось, премьер Эвика Силиня после получения заключения комиссии по делу о поддержке компаний по деревообработке допустила, что может быть рассмотрен вопрос об отставке министра земледелия Армандса Краузе. Однако после вчерашнего обсуждения данного "дела деревообработчиков" глава правительства дала понять, что увольнение главы минземледелия пока не стоит на повестке дня - теперь с этим скандалом разбираются прокуратура и Госконтроль.

Премьера можно понять: попытка отправить в отставку не просто министра, а одного из лидеров Союза зеленых и крестьян (СЗК) чревата развалом правительства. Это недвусмысленно дал понять и ветеран латвийской политики, зампред фракции СЗК Аугустс Бригманис, который в эфире ТВ-24 так ответил на вопрос о возможной политической ответственности министра земледелия:"Это невозможная миссия! Решение о поддержке отрасли деревообработки принимало все правительство. Теперь "прогрессивные" хотят нам сказать, что они документы не читали, или не понимали, что у них нет соответствующих специалистов, советников. Но поскольку решение принимало все правительство, то если будет признано, что это было неправительное решение, то тогда уже все правительство и должно за него нести ответственность". Бригманис считает, что весь этот скандал, спустя два года после решения правительства, "прогрессивные" специально раздули, чтобы "отомстить "зеленым крестьян" за нашу позицию по Стамбульской конвенции".