Битва за европейский бюджет: как выбивают средства для Латгалии, фермеров и реновации домов

Политика
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Битва за европейский бюджет: как выбивают средства для Латгалии, фермеров и реновации домов

В Брюсселе основная борьба сейчас идет за новый многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы и за бюджет на 2027 год. От того, чем закончится схватка за европейские деньги, напрямую зависит Латвия, потому что значительную часть расходов бюджета нашей страны составляет именно поддержка из Европы. В самом эпицентре этой борьбы оказался депутат ЕП Нил Ушаков.

Посты и ответственность

Нил Ушаков в этом году стал генеральным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Он первый в истории Европарламента депутат от Латвии и от всей Балтии, которому доверили работу над самым главным финансовым документом Европы.

В предыдущем созыве Ушаков уже исполнял обязанности генерального докладчика, но тогда это был бюджет Европарламента. В этом же году сфера его ответственности охватывает значительно больше — бюджет всего Европейского Союза.

Ушаков также входит в специальную рабочую группу своей фракции социалистов и демократов по новому многолетнему бюджету ЕС. В ней помимо всего прочего он отвечает за такие направления, как гражданская защита, внутренняя безопасность, транспортные, энергетические и цифровые инфраструктурные проекты.

То, что политик из Латвии занимает такие ответственные позиции, конечно, может быть поводом для гордости. Но важнее другое – сможет ли Ушаков использовать это положение для того, чтобы помочь Латвии?

Бюджетные принципы

«Перед мной стоят два ключевых задания. Первое — социально справедливый бюджет в целом, для всех жителей Европы. Второе — интересы и благополучие Центральной и Восточной Европы и особенно стран, которые находятся на восточной границе Евросоюза, включая, естественно, Латвию», — говорит Нил Ушаков.

Сейчас идет самый первый и важный этап бюджетного процесса — разработка принципов. Депутаты от разных фракций договариваются о стратегических приоритетах. По процедуре сначала весной принимают принципы, а потом осенью уже цифры.

Новый подход

В проекте принципов, подготовленном Ушаковым, впервые особое внимание уделено приграничным самоуправлениям. Это касается пяти стран – Латвия с Латгалией, Эстония, Литва, Финляндия и Польша.

В документе говорится: приграничные самоуправления и их жители из-за войны сталкиваются с серьезными экономическими и социальными проблемами. Поэтому Ушаков предлагает создать специальную программу финансовой поддержки именно для приграничных самоуправлений, для предпринимателей здесь и для простых людей.

Также в проекте впервые прямым текстом сказано: крестьянам из Центральной и Восточной Европы нужно справедливое отношение. Речь идет о том, что фермеры в наших странах по-прежнему получают дотации на 20% меньше, чем их западные коллеги.

«Приграничным самоуправлениям нужны деньги и компенсации, а не красивые лозунги. А крестьяне в Центральной и Восточной Европе должны, наконец, получить честное отношение и забыть о неравенстве, которое длится уже годами», — говорит Нил Ушаков.

Дома и медики

В целом, принципы бюджета ЕС на 2027 год можно назвать социально ориентированными и направленными на нужды простого человека. Жилье в нем названо «фундаментальным правом», а не способом заработать для спекулянтов. Это еще одно нововведение — впервые звучит призыв тратить деньги Евросоюза на то, чтобы жилье стало доступным. В медицине в свою очередь предлагается сменить приоритеты: вкладываться не только в ремонты помещений, но и в самих медиков.

Многолетние приоритеты

В ЕП параллельно идет работа над первым промежуточным докладом по новому многолетнему бюджету. Нил Ушаков вместе с коллегами из Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Финляндии подготовил две поправки. Они полностью повторяют то, что Ушаков включил в проект принципов бюджета на 2027 год – помощь приграничным самоуправлениям и справедливое отношение к фермерам из Центральной и Восточной Европы.

«Я использую работу над бюджетом 2027 года в том числе и как мостик к новому многолетнему бюджету ЕС. А чтобы удалось добиться успеха, очень важно объединить силы – с другими депутатами, вне зависимости от политической принадлежности или географического происхождения. Мы боремся вместе», — говорит Нил Ушаков.

Европейская жилищная программа и утепление

Нилу Ушакову удалось на уровне фракции социалистов и демократов внести важные правки в позицию по европейской жилищной программе. В новом многолетнем бюджете на 2028–2034 годы средства должны планироваться не только на строительство нового доступного жилья, но и на реновацию жилья, построенного в советское время.

«Это особенно важно для Латвии, которая по-прежнему существенно отстает в вопросе реновации. А без поддержки из ЕС ситуация будет становиться только хуже», — рассказывает Нил Ушаков.

Западная граница и Восточная граница

Когда Великобритания вышла из ЕС, Брюссель создал специальный фонд. Его объем составил около 5 миллиардов евро. Логика была проста: выход Британии — это внешний шок, который ударил по рыбакам Франции, портам Бельгии, предприятиям Нидерландов. ЕС выделил миллиарды, чтобы компенсировать потери бизнеса и помочь регионам адаптироваться.

«Ситуация в Латгалии сейчас не менее сложная, чем у французских рыбаков. Если ЕС нашел миллиарды для самоуправлений на западной границе ЕС, он обязан создать аналогичный инструмент для самоуправлений на восточной границе ЕС», — считает Нил Ушаков.

farmers-event.jpg

Борьба за фермеров

В декабре прошлого года Нил Ушаков вместе с вице-президентом Европарламента Виктором Негреску (Румыния) и коллегой Кшиштофом Смишеком (Польша) организовал в Брюсселе мероприятие в поддержку крестьян из Центральной и Восточной Европы. В одном зале собрали депутатов ЕП, представителей крестьянских организаций из Латвии, министра земледелия Латвии Армандса Краузе, представителей министерств земледелия Польши и Румынии.

«Мы не просим справедливости для наших крестьян когда-нибудь потом. Мы требуем равных условий игры в новом многолетнем бюджете!», — говорит Нил Ушаков.

Logo-22.jpg

Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента.

О евродепутате Ниле Ушакове и прямая связь с ним: www.socialistsanddemocrats.eu/meps/usakovs-nils

#медицина #Латвия #границы #бюджет #фермеры #политические партии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    12-го февраля

    Почему, опять русский Ушаков бьется за благосостояние Латвии? Где все эти патриоты, они там , чем занимаются?

  • MK
    Martin Kim
    11-го февраля

    попрошайки! Вместо того чтобы зарабатывать собственные деньги на торговле с огромным российским и белорусским рынком, вы продались далеким поджигателям войны и теперь живете в нужде.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Martin Kim
    13-го февраля

    теперь живете в нужде

    == А разве не об этом они веками мечтали: - в пастолах, но свободными.

    И вот их мечта стала явью!

  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Человек,сдавший русских и русский язык-вот цена Ушаков кого места в Брюсселе... А что с него взять,голубого извращенца и работающего на иностранную державу ещё со времён учебы в Дании?Там такие только в почете.А если ещё по маме,то вообще дорастешь до вершин 😈👽🔯

  • З
    Злой
    Aleks
    12-го февраля

    Да, за этого козла никто никогда голосовать из русских не будет .

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го февраля

    И вообще, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется!

Читать все комментарии

Видео