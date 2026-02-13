Пока политики еще только думают, а стоит ли открывать дискуссию о праве выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне, общественные активисты уже собирают подписи в поддержку такого решения. На портале народных инициатив manabalss.lv уже почти 9 тысяч граждан ЛР поставили свои автографы за то, чтобы Латвия, по примеру Литвы и Эстонии,разрешила жителям выбрать свои накопления на 2-м пенсионном уровне. Очевидно, что в течении ближайших недель будет собрано 10 тысяч подписей, что позволит данную инициативу направить в Сейм.

Латвийцев просят поддержать и две инициативы, направленных на то, чтобы "усложнить" жизнь депутатам Сейма. Так предлагается запретить депутатам воздерживаться при голосовании. Автор инициативы полагает, что нажимая кнопку "воздержаться", депутат уходит от того, чтобы четко выразить свою позицию по тому или иному вопросу.

Еще одна инициатива предусматривает ликвидацию сеймовской автобазы - пусть слуги народа передвигаются на личных авто или на общественном транспорте.

Поскольку Рижская дума вынашивает планы сократить несколько детских садов, на портале manabalss.lv появились инициативы родителей и о сохранении детского садика в Вецмилгрависе, и о том, чтобы не закрывали детсады в Болдерае и в Даугавгриве.

Идет сбор подписей и за то, чтобы государство поучаствовала в организации круглосуточной неотложной ветеринарной помощи.