Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дайте забрать пенсию, не трогайте детские сады и неотложная больница для животных. Чего хочет народ Латвии? 2 2303

Политика
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дайте забрать пенсию, не трогайте детские сады и неотложная больница для животных. Чего хочет народ Латвии?

Латвийцы хотят запретить депутатам... воздерживаться.

Пока политики еще только думают, а стоит ли открывать дискуссию о праве выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне, общественные активисты уже собирают подписи в поддержку такого решения. На портале народных инициатив manabalss.lv уже почти 9 тысяч граждан ЛР поставили свои автографы за то, чтобы Латвия, по примеру Литвы и Эстонии,разрешила жителям выбрать свои накопления на 2-м пенсионном уровне. Очевидно, что в течении ближайших недель будет собрано 10 тысяч подписей, что позволит данную инициативу направить в Сейм.

Латвийцев просят поддержать и две инициативы, направленных на то, чтобы "усложнить" жизнь депутатам Сейма. Так предлагается запретить депутатам воздерживаться при голосовании. Автор инициативы полагает, что нажимая кнопку "воздержаться", депутат уходит от того, чтобы четко выразить свою позицию по тому или иному вопросу.

Еще одна инициатива предусматривает ликвидацию сеймовской автобазы - пусть слуги народа передвигаются на личных авто или на общественном транспорте.

Поскольку Рижская дума вынашивает планы сократить несколько детских садов, на портале manabalss.lv появились инициативы родителей и о сохранении детского садика в Вецмилгрависе, и о том, чтобы не закрывали детсады в Болдерае и в Даугавгриве.

Идет сбор подписей и за то, чтобы государство поучаствовала в организации круглосуточной неотложной ветеринарной помощи.

Читайте нас также:
#мнения #депутаты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
3
1
0
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • IB
    Inar Bertrand
    15-го февраля

    Пенсии забрать не дадут..для власти это смерть

    6
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го февраля

    Дайте забрать пенсию == Забирать нечего!

    Пенсия -370 евро.

    Коммунальные - 327 евро, остальное электричество.

    Забирать нечего, даже на хлеб не осталось, о приобретении лекарств - только мечтать.

    28
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео