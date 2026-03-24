На минувшей неделе 69 депутатов Сейма проголосовали «за» и 18 «против» рассмотрения в этот четверг проекта решения «О публикации списка импортеров и экспортеров, осуществляющих сделки с Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Авторами инициативы выступили следующие парламентарии, вот список самых сознательных и принципиальных: Артурс Бутанс, Янис Грасбергс, Эдвардс Смилтенс, Юргис Клотиньш, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Эдвинс Шнере, Илзе Индриксоне, Эдмундс Тейрумниекс, Андрис Кулбергс и Инара Мурниеце.

«Связи с государствами высокого риска»

Сроком выполнения решения названо 29 марта. В документе, который рассматривал Сейм, затея обусловлена так: «Публикация списка импортирующих и экспортирующих предприятий, ведущих торговлю с Российской Федерацией и Республикой Беларусь обоснована принципом открытости информации, предусматривающей право общества получать существенную информацию о коммерческой деятельности, которая может иметь значительное влияние на государственные интересы, экономическую среду и доверие общества к участникам рынка, в том числе их участие в публичных закупках и иного вида сотрудничество с государственным управлением. Публикация такой информации способствует прозрачности, укрепляет информированность общества и дает возможность потребителям, партнерам по сотрудничеству и публичной власти принимать продуманные и ответственные решения».

Также депутаты подчеркивают: «Публикация вышеупомянутого списка обоснована также принципом государственной безопасности, ибо экономические отношения с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в нынешних геополитических обстоятельствах не оцениваются единственно как индивидуальный, частно-правовой или коммерческий выбор. Торговые связи с государствами высокого риска, чьи действия порождают угрозу региональной безопасности и международно-правовому порядку, затрагивают широчайшие интересы общества. Потому доступность информации о таких сделках есть один из инструментов, которые позволяют укреплять экономическую безопасность, уменьшать косвенную поддержку экономик государств-агрессоров и содействовать ответственной коммерческой практике».

«Одновременно, - указывает группа политиков, - публикация такой информации соответствует также правовому принципу, если она производится на ясном правовом основании, обеспечивая соразмерные требования, равную конкуренцию и отношение, а также требования защиты данных. Публикуемой информации надо быть точной, проверяемой и основанной на объективных данных, чтобы не были необоснованно затронуты права лиц и законные интересы. Таким образом публикация списка есть юридически обоснованный и соответствующий интересам общества механизм обеспечения прозрачности, который уже ранее был использован, но со сменой правительства, эти стандарты открытости утеряны».

Бывшая спикер парламента и экс-министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) выступила от лица застрельщиков инициативы:

– Очень надеюсь, что Сейм здесь достиг консенсуса, что мы все можем проголосовать «за». Надеюсь, что об этом свидетельствуют и принятые Комиссией по иностранным делам решения… Мы обращаемся к нашему премьер-министру Эвике Силине и просим в течение двух недель возобновить ранее реализованную практику – раз в месяц обнародовать список зарегистрированных в Латвии предприятий, экспортирующих товары из Латвии в государства-агрессоры – Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Списки возымели эффект?

«Действительно очевидно, что изначальная практика, когда было начато обнародование такой информации — напомню, что министром экономики тогда была Илзе Индриксоне – принесла ожидаемый эффект. По тем и другим причинам экспорт в Россию и Беларусь уменьшился. Но я надеюсь, что наши предприниматели тоже поняли сложившуюся ситуацию и искали других партнеров по сотрудничеству, и диверсифицировали свое предпринимательство.

Сейчас мы должны сказать четко – мы хотим больше открытости. И если было какое-то непонимание или статистические данные, которые давали такую картину, являвшуюся не столь ясной, был ли это экспорт, или реэкспорт, либо какие-то компании пытались использовать эту систему, чтобы скрыть свои действия, то я думаю, что премьер-министр как руководитель правительственной команды может разобраться с ответственными министерствами, с различными ведомствами и учреждениями и вернуться к этой системе, что мы могли бы сказать... и чтобы общество знало, какие есть эти предприятия, по-прежнему экспортирующие в Россию и Беларусь.

Это не такой простой вопрос. Здесь мы являемся и покупателями, и нашим обществом. И очень важно также следить за тем, чтобы эти компании в разных форматах не получали государственную поддержку как предприниматели. И тут я говорю о возможной поддержке — Латвийском агентстве инвестиций и развития и других различных форматах».

Л.Мурниеце уверена в успехе мероприятия:

– Ясность покажет эту картинку, я думаю, также этот пейзаж таким, что не будет возможности больше ни манипулировать статистическими данными, ни скрываться за задачами, которые даны другим предпринимателям и другим предприятиям. И нам будет ясно, где есть те, кто по-прежнему не стесняется крутить военную машину России. И нам как депутатам будет возможность отслеживать, чтобы эти предприниматели и эти предприятия не получали бы никакой государственной поддержки.

В предвыборном состязании

Кое-что из сказанного госпожой Мурниеце указывает на подлинные причины столь внезапного возбуждения от торговли с соседними странами:

«Если «Новое Единство» как правящая партия сказала: обрубим связи с Россией, то эти связи рубим быстро, резко! И тут ну, коллеги, никакой заминки, упоминая также, что это вы могли сделать давно!»

Понятно, что такими нехитрыми приемами хотят упрекнуть в ничегонеделании главу Кабинета Министров нынешние оппозиционеры – Национальное объединение и «Объединенный список». Расклад голосов при подаче проекта был таков, что в этот четверг решение должно пройти, что называется, в одну калитку. Если, конечно, правящая коалиция не кинет ответку – выпустит свой проект, уже о полном запрете торговли с РФ и РБ.

Хотя, признаемся честно – ну при чем тут белорусы. Ведь Минск нанес в последние годы международной безопасности куда меньший вред, чем пара государств, с коими действующая власть Латвии всячески сотрудничает и солидаризируется.