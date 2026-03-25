Как все быстротечно в наше время! Еще в начале марта министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил о подписании в этом месяце дополнительного соглашения с представителями розничной торговли - в рамках меморандума, который, напомнил, появился почти год назад с целью добиться снижения или хотя бы стабилизации цен на основные продукты питания. Была образована даже так называемая корзина низких цен.

Планы и реальность

"Достигнута договоренность о том, что в этой корзине низких цен на продовольственные товары будет больше продуктов", - в начале марта опять-таки оптимистично пообещал глава минэкономики.

Какие уж тут меморандумы!

А потом началась война в Иране, перекинувшаяся на весь Персидский регион. Из-за блокады Ормузского пролива взметнулись цены на топливо и если их не остановить, то дальше, по цепочке, начнут расти цены и на продукты, и на услуги. Судя по всему, вопрос о подписании дополнений к меморандуму повис в воздухе... Рискнем предположить, что едва ли торговцы (читай - основные торговые сети) возьмут на себя дополнительные обязательства в совершенно непонятной геополитической ситуации! Особенно на фоне звучащих сообщений, что если в течении месяца нефтяной кризис не буде разрешен, то это приведет не только к новому витку инфляции, но и к падению экономического роста и даже к экономическому кризису.

Но, впрочем, не будем раньше времени паниковать и вспомним собственно о той борьбе с ценами, которую минэкономики начало весной прошлого года. О первых результатах этой борьбы говорится в докладе минэкономики, который рассмотрит правительство.

30% дохода тратили на продукты

"В Латвии долгое время наблюдались устойчиво высокие цены на продовольственные товары на полках магазинов. В результате существенная часть расходов домохозяйств уходила на покупку продовольственных товаров — среди менее обеспеченных жителей расходы на продукты превышали даже 30% общих расходов на домашнее хозяйство, и низкая покупательная способность потребителей. Цены на продукты питания существенно влияют на благосостояние жителей Латвии и особенно затрагивают домохозяйства с более низкими доходами.

Учитывая эту ситуацию, министр экономики поставил приоритетной задачей добиться, чтобы продовольственные товары повседневного потребления были доступны обществу по приемлемой цене в соответствии с уровнем покупательной способности жителей Латвии, используя продовольственные товары местного производства как существенный инструмент достижения этой цели", - говорится в информационном сообщении минэкономики.

Подписанный меморандум вынудил торговые сети и прежде всего самые крупные из них - MAXIMA Latvija” SIA, SIA “RIMI LATVIA” un “Lidl Latvija” SIA, - во-первых, регулярно сообщать о своих ценах на основные продукты питания (это обеспечивает большую прозрачность и помогает потребителям сориентироваться), а во-вторых, создать так называемую корзину низких цен: в каждом сегменте основных видов продовольствия предлагается хотя бы один товар с самой низкой ценой.

А что в корзинке?

Напомним о том, какие же продукты входят в эту корзину низких цен:

Хлеб белый, хлеб черный, пресный Молоко пастеризованное Сыр, творог, сливочное масло, сметана, кефир Свежие овощи: картофель лук, морковь, чеснок, свекла, помидоры, огурцы, капуста, цветная, салат, тыква, кабачки, картофель Свежие фрукты: яблоки, груши, ягоды (клубника, клюква, смородина, черника, малина) Мясо свежее и охлажденное: свинина, молотая свинина, мясо домашней птицы, молотое мясо домашней птицы, говядина, телятина, баранина, мясо овец и коз Свежая и охлажденная морская и пресноводная рыба Мука, другие зерновые мука пшеничная, цельнозерновая мука, гречка Яйца куриные Растительное оливковое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло

Торговцы включают в низкоценовые корзины также дополнительные продукты из других категорий продуктов, которые не входят в 10 основных категорий, тем самым делая потребителям более доступным и широким ассортимент продуктов корзины.

Отметим, что по меньшей мере на одной интернет-платформе можно в ежедневном режиме следить за ценами на продукты и выбирать - какой продукт и в каком магазине сегодня купить дешевле. Такое сравнение цен очень удобно, к примеру, для рижан, ведь чуть ли не в каждом микрорайоне столицы располагаются рядышком магазины трех основных торговых сетей.

Торговые сети умерили аппетиты

«В вопросе цен на продовольствие мы наконец сделали то, что должно было произойти еще много лет назад - ввели конкретные инструменты надзора, обеспечили большую прозрачность и перешли от дискуссий к фактам. Резкий рост цен остановлен, темп роста снижается, и в сегменте низких цен мы уже видим реальное снижение. Это результат целенаправленной работы, и мы продолжим работать над тем, чтобы цены стали доступнее не только в отдельных группах продуктов, но и в целом", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.

Справедливости ради заметим, что если и не удалось реально снизить цены (а цифры говорят о том, что никакого реального снижения не наблюдается), то хотя бы торговцы "с испуга" несколько умерили свои аппетиты и действительно цкны стали расти медленнее. Заметно медленнее. А тут еще и Совет по конкуренции подключился, уже заподозрив две крупные торговые сети в сговоре.

Планируемое с 1-го июля снижение ставки НДС с 21% до 12% на основные продукты питания тоже должно способствовать укрощению цен...

Только бы не было хуже

Однако все эти усилия минэкономики пойдут прахом, если не удастся быстро разрешить ситуацию в Персидском заливе.

Так или иначе, но надеяться на снижение цен не приходится. Нынче главное - чтобы не было хуже!