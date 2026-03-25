Вот и пришла календарная весна – и сайт СГД ожидаемо завис. Как много у нас, оказывается, законопослушных жителей! В первый день подачи налоговых деклараций Ваш автор оказался 56-тысяч-каким-то в очереди на обслуживание электрическим помощником.

Впрочем, не прошло и часу, как мне удалось отправить властям отчет о своей финансовой составляющей, и – ждать вердикта фискалов, кто же из нас двоих кому должен…

Меньше минимума

Тем временем, потолок оправданных расходов, кои латвийцы могут вернуть раз в год от уплаченного в казну государства – не менялся с 2017 года, когда его, от щедрот, подняли сразу вдвое, до 600 евро. 10 584 гражданина республики решили напомнить официальным органам: «Очереди на визиты к государственным врачам и на обследования очень длинны, в связи с этим большой части людей приходится использовать платные медицинские услуги. Затраты на медицинское обслуживание для одного человека в течение года порой достигают существенно больше тысячи евро».

Потому в Сейм была подана петиция с предложением повысить возвращаемую часть затрат на здоровье – до 1500-1700 евро: «Часть людей не станет бояться использовать платные медицинские услуги, ибо будут знать, что можно возвратить больше переплаченных налогов, тем самым позаботившись о своем здоровье своевременно, а не способствуя возможно какой-то долгосрочной болезни».

Лаура Яуце, представительница подателей петиции, указала, что нынешний потолок оправданных расходов – «несоразмерный», тем паче, что в него укладываются и расходы на платное образование.

Цены растут. А что с доходами?

Янис Вуцанс, председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям от Союза «зеленых» и крестьян, вспомнил, что 9 лет назад лично принимал 600-евровую планку. «С того времени показатель инфляции в Латвии составил примерно 46%. В здравоохранении этот показатель 38%, в амбулаторном уходе 70%».

Заместитель госсекретаря Министерства финансов Илмарс Шнюцинс обратил внимание, что большинство компенсируемых налогов ляжет на плечи самоуправлений, ибо в основном люди платят подоходный именно в местные бюджеты. Сегодня с обозначенной суммы можно вчистую вернуть в домашний бюджет 153 евро. Если же поднять порог до 1500 евро, то в кошелек пойдет – 383 евро.

Нынешние налоговые ставки, считает И.Шнюцинс, благожелательны для тех, кто получает менее 4000 евро в месяц – а также пенсионеров. Говоря о будущем, Минфин вместе с социальными партнерами предлагает освободить от налогов образование по интересам – а также пожертвования.

Кстати, надо отдать должное СГД – у них весьма активная страничка в Facebook, откуда можно узнать, например, что каждый уплаченный евро налогов дает 36,8 центов на социальную защиту, 14,3 цента на дотации самоуправлениям, и 11,8 центов на оборону государства. Ну а на содержание центрального госаппарата – президента, правительства, парламента, министерств – в целом уходит лишь 0,9 цента.

Детей лечат за деньги

Янис Упениекс, парламентский секретарь Минфина, признал, что порядок подсчета оправданных расходов является «административно сложным»; потому ведомство выбирает постепенное поднятие необлагаемого минимума. На это заместитель директора Налогового управления Службы государственных доходов Гинта Грунтмане отметила, что сложности возникают при учете бумажных оправдательных документов, электронные же чеки учитываются моментально.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс напомнил, что до 2018 года в ЛР имелись позиции, по коим вообще не было пороговых выплат – например, платные операции.

– Ситуация, когда детям услуги здоровья в Латвии нужно покупать за деньги, ненормальна. Это нарушение статьи 3-й Закона о здоровье, – подчеркнул П.Лейшкалнс.

Также он акцентировал важность компенсации расходов на дополнительное образование – получив новую квалификацию, люди станут приносить больше добавленной стоимости.

Нет налогов – нет налоговых льгот

Вопрос о том, может ли на сегодня Латвия позволить себе дополнительные льготы, разумеется, зависит от баланса бюджета. Представители Минфина подтвердили парламентариям, что с выполнением плана по налогам все нормально.

Вместе с тем, ведомство Арвилса Ашераденса фиксирует, что денег на ту же частную медицину тратят больше, чем показывают в декларациях. Очевидно, зажиточные люди не хотят заморачиваться. К тому же – если человек получает пенсию меньше обусловленного порога необлагаемого минимума (с 1.01.2025 – 1000 евро), то подоходный налог он не платит; соответственно, налоговые льготы ему тоже не причитаются.

Хотя работающие пенсионеры могут использовать необлагаемый минимум раздельно — 500 евро на пенсию и 500 евро на зарплату (при подаче электронной налоговой книжки работодателю). Если же книжка находится в Государственном агентстве социального обеспечения, то к пенсии применяется 1000-евровый необлагаемый минимум, а зарплата облагается подоходным налогом с населения, что называется, «с первого евро».

Сколько стоит воспитать чемпиона

Депутат Чеславс Батня («Объединенный список») сделал упор на спорте – в том же хоккее, который является в ЛР фактически национальным видом спорта, объемистые финансовые расходы ложатся именно на плечи родителей, порой до 500 евро в месяц!

Секретарь Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) сказал:

– Говоря о дальнейшем ходе инициативы, нет сомнений, что она будет передана в комиссии для рассмотрения, такова практика. Но если говорим о реальных прогнозах, то я весьма пессимистичен, оценивая сигналы со стороны Министерства финансов. Господин Упениекс упомянул о «других решениях», например, поднятии необлагаемого минимума… Но я бы призвал на это не смотреть, как на альтернативу. Это совершенно отдельное целевое мероприятие поддержки налогоплательщиков.

«Машина голосования»

Налоговые скидки являются инвестициями людей в здравоохранение, образование. Необходим подъем минимума, иначе ситуация ухудшится. Размер увеличения, считает оппозиционный депутат Р.Дзинтарс, должен быть «соразмерным» показателям инфляции!

– Я поддерживаю передачу Бюджетной комиссии, – сказал политик, – В то же время призываю всех, особенно представителей правящих партий, быть активными в своих фракциях.

На деле, считает господин Дзинтарс, Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) работает порой как «машина голосования». Потому, чтобы важную инициативу не замотали, надо передать ее и в Комиссию Сейма по образованию, науке и культуре, «которая будет более заинтересована».

Однако в итоге все-таки петицию передали только в Бюджетную комиссию – а ответственной докладчицей назначили Лейлу Расиму («Прогрессивные»), которая является также председателем Комиссии по правам человека и общественным делам. Кстати, право на охрану здоровье и образование – что может быть более первичным?