Минувшие выходные были беспокойными для представителей правого фланга и прежде всего — политиков Национального объединения, которые сами себя провозгласили в свое время главными защитниками латышского народа от «пришельцев» и «инородцев».

Да, все выходные в социальных сетях крутились короткие видео «с места событий» - на одной из улиц микрорайона Плявниеки десятки мусульман прямо на тротуаре делали намаз в честь завершения праздника Рамадан. Депутаты Сейма от Нацобъединения тоже на своих аккаунтах «поделились» роликами под рубрикой «Исламизация Латвии», но в ответ получили гневные комментарии из серии - «А вы куда смотрите?! Почему ничего не делаете?!»

Реальность такова, что последние три десятилетия националисты всех мастей в авангарде с ТБ-ДННЛ-Национальным объединением боролись… с собственными жителями, у которых родной язык — русский. Нужно признать: в этой борьбе националисты действительно преуспели, особенно после 2022-го года, когда «по законам военного времени» развернулась настоящая кампания против использования русского языка во всех публичных сферах. Со старичками, которые в свое время оформили российский паспорт, дабы раньше получить пенсию, тоже политики справились очень даже быстро и эффективно — тысячи людей просто покинули страну, или не сдав экзамен по латышскому, или даже не пытаясь на старости лет проходить такую проверку.

Ну а пока все силы и энергия политиков была направлена на местных жителей, в Латвию… нагрянули гости. В большом количестве. И это было неизбежно. Во-первых, как говорится, свято место пусто не бывает — если из страны за последние 15 лет выехали порядка 300 тысяч человек, то очевидно, что их хотя бы частично попытаются заманить пришлыми (и для работы, и для учебы). Во-вторых, будем реалистами: все-таки зарплаты в Латвии хотя и отстают от среднеевропейских, но во многих секторах они уже на порядок выше, чем даже в весьма экономически развитых странах третьего мира. И в-третьих, гастарбайтеры из Индии, Шри-Ланки, Пакистана и других стран не приезжают сюда, чтобы занимать места врачей, ученых, инженеров — они выполняют ту работу, на которую местные жители не рвутся. Желающих круглые сутки, в любую погоду «пилить» на велосипеде с огромной сумкой за спиной среди латвийцев крайне мало и это общеевропейская тенденция, когда именно мигранты выполняют самую тяжелую, неблагодарную и не очень хорошо оплачиваемую работу.

Так или иначе, но число граждан третьих стран в Латвии неуклонно растет. Особенно резко количество выданных видов на жительство выросло после ковида. Так в 2019-м году было выдано 10418 временных видов на жительство, а уже в 2022-м — 18 477, еще годом спустя — 27266, а в минувшем году первичные временные виды на жительство получили 15 739.

На данный момент в стране с временными видами на жительство проживают 82 569 человек. Из них 17881 получили ВНЖ как наемные работники, 5631 человек имеют ВНЖ на основании учебы в вузе.

Справедливости ради заметим, что в эту группу лиц с временным видом на жительство включены и граждане Украины, которые получили статус временной защиты, то есть это по-существу беженцы, вынужденные покинуть Родину из-за войны.

Но в любом случае националисты считают, что уже сейчас в стране превышено предельно допустимое, на их взгляд, количество иностранцев. Ведь нельзя забывать, что через внутренние границы ЕС в Латвии могут въехать иностранцы с видами на жительство в другой стране ЕС, или те, кто получил многократный Шенген. Возможно, в стране есть и нелегальные мигранты, которые также въехали в Латвию из другой страны ЕС…

Напомним, что в Сейме по инициативе Нацобъединения недавно была создана и начала уже свою работу парламентская следственная комиссия по миграции. Комиссия поставила перед собой три главных задачи — выявить «слабые» места в миграционном законодательстве, предложить варианты ужесточения миграционной политики, «обнаружить» нарушения в действиях чиновников при выдаче видов на жительство и при осуществлении контроля за мигрантами.

Националисты считают, что мы имеем дело в Латвии с массовым притоком мигрантов. Председатель парламентской следственной комиссии Янис Домбрава предупредил, что если в Латвии число мигрантов продолжит расти такими темпами, как сейчас, то, с учетом низкой рождаемости, «иммигранты могут просто заместить латышей».

Отметим, что МВД уже готовит целый ряд предложений к новому Закону об иммиграции, который уже долго рассматривается парламентом, ужесточающих порядок въезда и пребывания в стране иностранцев по причине учебы. Так впредь, если иностранец будет отчислен из вуза или сам прекратит обучение, он уже не сможет сразу же «перескочить» в другой вуз Латвии - ему сперва придется вернуться на родину и уже оттуда снова подавать документы на поступление в вуз и получение новой учебной визы. Кроме того, ужесточаться требования к уровню владения английским для потенциальных иностранных студентов в Латвии. Студенты должны будут и иметь на счету определенную сумму в случае, если им придется вернуться на родину, прервав обучение.

Но вернемся собственному к событиям минувших выходных — националисты, испугавшись, что избиратели отвернутся от них за «мягкотелость» и нежелание бороться с инородцами, пообещали поднять вопрос о полном прекращении миграции из стран третьего мира.

"Я внес поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией", - сообщил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре.

А его сопартиец Артурс Бутанс посетовал, что сегодня иммиграционную политику в стране определяет не правительство, а сами мигранты - сколько хотят, столько и приезжают.

Напомним, что правительству Латвии, в отличии от правительств Эстонии и Польши, не удалось отстоять в Брюсселе право на «исключение» и, согласно регуле, наша страна якобы должна будет принять какое-то число беженцев на основе принципа перераспределения. А если откажется, то тогда должна будет выплатить компенсацию за каждого непринятого беженца. Правда, сами представители правительства ЛР уверяют, что все это ерунда и никто не сможет заставить нас принимать беженцев, если мы этого не захотим…

Понятно, что, с одной стороны, паниковать еще рано — все-таки число мигрантов в Латвии все еще очень невелико. С другой стороны, опыт ряда стран ЕС, в том числе близкой к нам Швеции, показывает, что ошибки в миграционной политике, потеря бдительности и погоня за экономической выгодой, в итоге оборачиваются ну очень большими проблемами — радикализацией общества, ростом преступности, созданием анклавов мигрантов и попыткой мигрантов диктовать правила игры властям и местным жителям!