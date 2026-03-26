«Вы просто закройте рот! Вы еще за всё ответите!»

Политика
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вы просто закройте рот! Вы еще за всё ответите!»
ФОТО: LETA

В Сейме сегодня проходят дебаты на повышенных тонах.

Итак, сегодня в парламенте единогласно и в срочном порядке, то есть в окончательном чтении сразу, была принята поправка, которая обязывает прдсчитывать голоса на выборах в Сейм 3-го октября сего года вручную. Это срочное изменение стало реакцией на недавний громкий скандал с обысками, задержаниями и арестами чиновников и предпринимателей по подозрению в коррупции при закупках услуг информационных систем для организации процесса выборов.

Во время дебатов по поправке депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") очень болезненно восприняла шум в зале во время ее выступления. Она отреагировала на громкий говор из зала депутата Яниса Патмалниекса ("Новое Единство"), обратившись к нему с трибуны: "Янис Патмалниекс! Вы просто заткнитесь! Вы еще за всё ответите!"

На эту реплику отреагировала спикер Сейма Дайга Миериня: "Делаю Вам, госпожа Лиепиня, замечание за неуважительное отношение к коллеге".

#выборы #коррупция #депутаты #парламент #политика
Автор - Абик Элкин
