На последнем пленарном заседании Сейма оппозиция вышла с инициативой о том, чтобы поручить правительству найти возможность обеспечить специальной аппаратурой больных сахарным диабетом 1-го типа - тяжелейшим инсулинозависимым заболеванием. Однако правящие депутаты голосовали против. Комментаторов в социальных сетях особенно возмутило то, что среди тех, кто не поддержал предложение оппозиции, были депутаты-врачи! Комментаторы призвали тележурналистов задать вопрос прежде всего парламентариям-медикам, как они могли голосовать "против" или "воздержаться".

В свою очередь, политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X прошелся по "Прогрессивным":

"Особенно "Прогрессивные", которые на словах о большем равенстве, за помощь менее защищенным, потому что денег хватает, их надо даже тратить больше... А в результате вот как они голосуют!"