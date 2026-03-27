"Мы оказались в ситуации, где США договариваются о торговле с Белоруссией (гипотетически значит и с Россией) и призывают страны против которых направлены гибридные атаки Белоруссии и России делать то же самое, не требуя ничего от белорусов, тем более россиян. Русская делегация может поблагодарить Вашингтоне за это", - так сегодня в социальной сети X прокомментировал новую реальность бывший глава минобороны Латвии Артис Пабрикс.

Как известно, Белый дом предпринимает усилия для нормализации отношений с РБ, в том числе и в экономике. Александр Лукашенко может получить приглашение совершить визит в США.