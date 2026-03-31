Министр внутренних дел Рихард Козловскис поручил ответственным службам оперативно решить технические проблемы, которые в понедельник вечером на короткое время ограничили доступ к информации на сайте "112.lv", пишет ЛЕТА.

Министр сообщил агентству, что в связи с объявленными в понедельник вечером предупреждениями о возможной угрозе в воздушном пространстве в Балвском и Лудзенском краях можно сделать три основных вывода.

Во-первых, система сотового оповещения сработала очень хорошо. Во-вторых, готовность Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) к реагированию совместно с Национальными вооружёнными силами (НВС) для оперативного информирования общества находится на высоком уровне.

В-третьих, сайт и приложение "112.lv" должны быть доступны даже в условиях высокой нагрузки, чтобы общество могло получать актуальную информацию. Поэтому во вторник на встрече с руководством ГПСС и Информационного центра Министерства внутренних дел Козловскис поручил оперативно устранить технические нюансы, которые в понедельник вечером временно сделали информацию на сайте недоступной.

Как сообщалось, в понедельник вечером латвийская армия зафиксировала беспилотный летательный аппарат иностранного государства недалеко от латвийско-российской границы, вблизи территорий Лудзенского и Балвского краёв. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.

Летательный аппарат не входил в воздушное пространство Латвии. После его удаления от границы Латвии было разослано сообщение об окончании угрозы.

Несколько жителей Балвского края подтвердили агентству ЛЕТА, что получили на своих мобильных телефонах сообщения системы оповещения как о возможной угрозе, так и о её завершении.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, первоначальная информация с призывом к жителям Балвского и Лудзенского краёв при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему, а звонить по номеру 112, также была доступна в мобильном приложении "112 Latvija" и на интернет-сайте "112.lv", однако позже этот сайт временно не работал.

Также сообщалось, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В воздушное пространство Латвии дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно вошёл со стороны Беларуси и направился в сторону России.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременного информирования жителей в подобных случаях с помощью системы сотового оповещения. ГПСС сообщила, что соответствующий текст сообщения о угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.