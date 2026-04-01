Как говорил один опытный дипломат, самая лучшая защита от киберпреступности или, если хотите, от компьютерных манипуляций и утечки данных, - это… бумага и ручка. То есть чем меньше задействованы разного рода компьютерные системы, тем больше гарантия сохранности данных и тем меньше риск жульничества. Это же правило относится и к избирательному процессу! Иными словами — если подсчитывать голоса вручную, то вероятность подлога сводится к минимуму или даже, может, к нулю.

Интриги, скандалы, расследования

И вот на минувшей неделе к такому же выводу пришли сперва президент, а затем и ВСЕ депутаты Сейма. Этому, правда, способствовал и случившийся в начале минувшей недели грандиозный скандал: правоохранительные органы по инициативе Европейской прокуратуры провели обыски, задержания и аресты — несколько чиновников и предпринимателей подозреваются в коррупции при организации закупок на услуги информационных систем,в том числе и для выборов.

О драматичности ситуации говорит тот факт, что уже на следующий день после этих «маски-шоу» президент Эдгар Ринкевич встретился с европейским прокурором от Латвии, чтобы получить информацию о случившемся из первых уст. Видимо, масштаб стихийного бедствия оказался столь большим, что глава государства тут же призвал парламент, дабы вернуть доверие избирателей к выборам, подсчет голосов на грядущих выборах в Сейм — 3-го октября сего года, - проводить вручную! Ринкевич также признал обоснованность начатого европейской прокуратурой расследования и дал понять, что круг подозреваемых лиц настолько широк, что проводить анализ ситуации будет весьма сложно, поскольку в дело впутаны десятки ИТ-экспертов!

Уроки прошлого года

Так или иначе, но уже через два дня Сейм единогласно поддержал поправку в закон о подсчете голосов на парламентских выборах вручную. Это было сделано еще и памятуя о том, простите, бардаке и хаосе, которые царили на муниципальных выборах прошлого года! Напомним: подсчет голосов на тех выборах был «доверен» компьютерной системе, которая должна была автоматически обрабатывать бюллетени — специально для этого был изменен формат бюллетеней. Однако система «зависла» почти сразу же после начала процесса подсчета голосов, породив множество слухов и домыслов. Сперва местные избирательные комиссии вообще не знали, что делать и ждали указаний от Центризбиркома. Однако в руководстве ЦИК тоже случился ступор и почти всю ночь участковым избирательным комиссиям не давали добро на то, чтобы начать подсчет голосов вручную. В результате процесс подсчета возобновился ближе к рассвету, когда наблюдатели уже покинули участки для голосования и пошли спать. Этот скандал стоил должности председателю ЦИК, в отставку ушла и министр умной администрации и регионального развития И. Берзиня («Новое Единство»). Правда, попытки оппозиции оспорить итоги выборов — прежде всего в Рижскую думу, - не увенчались успехом, однако главный вопрос остался: не повторится ли такая же ситуация на выборах в октябре сего года?

Теперь по крайней мере ясно, что мы возвращаемся в старые добрые времена, то есть когда члены избиркома вручную подсчитывают голоса. Как же это происходит на практике? Рассмотрим пошагово.

Как подсчитывают голоса?

Первый шаг — сразу после закрытия участков для голосования члены избиркома на каждом участке сверяют количество выданных конвертов с регистром проголосовавших — то есть количество конвертов и количество проголосовавших должно совпасть. Все конверты должны иметь печать конкретного избирательного участка.

Второй шаг - вскрывают избирательные урны и проверяют, совпало ли количество конвертов. Все это происходит с соблюдением принципа «четырех глаз» - то есть участвуют в этом процессе минимум два человека. При этом в большинстве случаев на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели, которые следят за процессом.

Третий шаг. После завершения процедуры сверки приступают собственно к подсчету голосов — конверты вскрываются и бюллетени раскладываются по стопочкам: за каждую партию отдельно.

Четвертый шаг. По завершению процедуры распределения отданных голосов за партии (объединения) члены избиркома приступают к подсчету плюсиков, вычеркиваний уже в самих бюллетенях.

После завершения всех подсчетов данные вносятся в протоколы — и по количеству голосов, отданных за конкретные партии (объединения) и по количеству баллов, набранных кандидатами в депутаты. Лишь затем все эти данные вносятся в компьютерную систему и отсылаются в базу данных ЦИК. Внесение в компьютерную базу данных происходит с соблюдением принципа четырех глаз и опять-таки в присутствии наблюдателей.

Конечно, всегда возможны какие-то человеческие ошибки, но подсчет вручную сводит риск каких-либо злоупотреблений к минимуму.

Депутаты Сейма от оппозиции в последние пару недель несколько раз пытались провести через парламент поправки к закону, которые бы обязывали Центризбирком хранить бюллетени еще 6 месяцев после выборов. Однако правящее большинство эти поправки отклонило. Чего же боятся правящие? Что случится, если бюллетени будут сохраняться 6 месяцев, а не месяц?

Забыть про электронное голосование

Уровень доверия к выборам, к политикам и к политической системе в Латвии критически низкий и если возвращение к ручному подсчету позволит хотя бы чуть-чуть вернуть это доверие, то, согласитесь, это уже неплохо…

Помнится, еще до ковида с завидной регулярностью вспыхивали дискуссии о том, а не перейти ли нам на электронную систему голосования, то есть когда избиратель голосует, не выходя из дома — через систему электронной подписи. Однако нынешние коррупционные скандалы, кажется, надолго отобьют желание вовлекать в процесс голосования «посредника» в виде компьютера, поскольку результаты выборов могут стать совершенно непредсказуемыми и могут быть легко оспорены в судебном порядке.