В Сейме продолжается работа над новым законопроектом об иммиграции - процесс подошел к третьему(окончательному) чтению. Чтобы все госструктуры и депутаты успели подать свои предложения к этому политически чувствительному законопроекту, Сейм продлил срок подачи поправок до 9-го апреля. Впрочем, уже и к сегодняшнему дню комиссию по обороне и внутренним делам буквально засыпали поправками - и депутаты, и министерства, и неправительственные организации. Концептуальные предложения внесло и министерство экономики. Поскольку изначально новый законопроект об иммиграции вообще больше не предусматривал предоставление временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость, министерство экономики решило исправить этот пробел и внесло соответствующие предложения.

Итак, одна из поправок гласит, что иностранному гражданину предоставляется ВНЖ "на срок до пяти лет, если он приобрел в Риге, Юрмале, городе Икшкиле или Саулкрасты или в Адажском, Кекавском, Марупском, Олайнском или Саласпилсском краях, или в Гаркалнской, Ропажской, Саулкрастской, Стопиньской или Тинужской волостях и владеет одной функционально связанной недвижимостью (кроме случая, когда недвижимостью является незастроенная земля) стоимостью не менее 250 000 евро, или за пределами упомянутых административных территорий или входящих в административную территорию единиц территориального деления не более двух объектов недвижимости (за исключением случая, когда недвижимая собственность является незастроенной землей) и каждая из них является одной функционально связанной недвижимостью, общая стоимость которой составляет по меньшей мере 250000 евро, если одновременно существуют следующие условия:

а) он не имеет долгов по платежам налога на недвижимую собственность,

б) оплата общей стоимости недвижимой собственности произведена в виде безналичных расчетов,

в) недвижимая собственность приобретена у зарегистрированного в Латвийской Республике или стране-участнице Европейского союза, государстве Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации юридического лица, которое является налогоплательщиком в Латвийской Республике в понимании регламентирующих сферу налогов Латвийской Республики нормативных актов, или у физического лица, являющегося гражданином Латвии, негражданином Латвии, гражданином Союза или иностранным гражданином, пребывающим в Латвийской Республике по действительному выданному Латвийской Республикой виду на жительство,

г) кадастровая стоимость недвижимой собственности на момент ее приобретения составляет не менее 80000 евро. Если иностранец приобрел две недвижимости за пределами Риги, Юрмалы, Икшкиле или города Саулкрасты или Адажской, Кекавской, Марупской, Олайнской или Саласпилсской краев, или Гаркалнской, Ропажской, Саулкрастской, Стопиньской или Тинужской волости, кадастровая стоимость каждой недвижимости на момент ее приобретения составляет не менее 40 000 евро. Если кадастровая стоимость меньше указанной в настоящем подпункте стоимости, стоимость недвижимой собственности согласно установленной сертифицированным оценщиком недвижимой собственности рыночной стоимости недвижимой собственности не должна составлять менее 250000 евро или, если иностранный гражданин приобрел две недвижимой собственности, - рыночная стоимость каждой недвижимой собственности не должна составлять менее 125000 евро,

д) при затребовании первичного срочного вида на жительство он уплачивает в государственный бюджет пять процентов от стоимости недвижимой собственности,

е) в состав недвижимой собственности не входят сельскохозяйственные угодья или лесная земля ".

Необходимость сохранения программы ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость министерство экономики объясняет тем, что "в нынешних геополитических и экономических условиях государству важно обеспечить возможность привлечения инвестиций и содействия бюджетным доходам для укрепления экономической устойчивости и стабильности государственных финансов, одновременно обеспечивая взвешенное и прогнозируемое правовое регулирование, гарантирующее безопасность, защищающее интересы общества и создающее надежную среду как для предпринимательства, так и для населения."