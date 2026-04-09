Стремительное падение рейтинга у двух правящих политических сил - "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян, - закономерно. К такому выводу пришли сегодня вечером приглашенные в студию Латвийского ТВ эксперты.

Руководитель центра SKDS Арнис Кактиньш отметил, что у правительства нет хороших новостей для народа - только одна неприятность за другой. AirBaltic, Rail Baltica, инфляция, а тут еще и цены на топливо... "Новая неделя и новые несчастья", - отметил социолог. Ему вторила и политолог Лелде Метла-Розентале: "А где история успеха? Избиратели чувствуют, что правящая партия ("Новое Единство") устала".