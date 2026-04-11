Вполне возможно, что «зеленые крестьяне» снова продемонстрируют «гибкость позвоночника» и согласятся поддержать выделение очередного кредита airBaltic. То есть откажутся от своей первоначальной позиции.

Впрочем, по слухам, на сей раз Союз зеленых и крестьян намерен серьезно потрепать нервишки партнерам по правительству и прежде всего заклятым товарищам по правящей коалиции – «прогрессивным», которые и контролируют министерство сообщений.

Мы не виноваты – виноваты США и Иран

Но обо всем по порядку. Попытаемся восстановить хронологию событий.

В минувший вторник, 31-го марта утром министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») вышел с заявлением о том, что в руководимое им ведомство на днях обратилось руководство airBaltic с просьбой о предоставлении краткосрочного займа.

Необходимость кредита объяснялась кризисом в Персидском заливе, что привело к резкому росту мировых цен на топливо, в том числе и авиационное. Позднее министр сообщений рассказал, что если до войны с Ираном авиационная солярка стоила на бирже 700 долларов за 1000 тонн, то после начала войны цена поднялась до 1500-1800 долларов, то есть более чем в 2 раза.

Швинка готов дать 30 миллионов

«Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в конце марта этого года официально обратилась в Министерство сообщения, проинформировав акционера (государство) о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность предприятия. Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному росту цен на авиационное топливо, что, в свою очередь, увеличивает издержки компании и влияет на рентабельность.

Получив и оценив письмо airBaltic о необходимости предоставления краткосрочного займа как одного из возможных превентивных инструментов стабилизации, я предложил этот вопрос для рассмотрения на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Важно обеспечить непрерывную операционную деятельность предприятия в период, когда внешние факторы влияют на авиационную отрасль особенно сильно», – заявил министр сообщения Атис Швинка.

Швинка пообещал уговорить партнеров по правительству рассмотреть вопрос о предоставлении займа прямо в тот же день, на очередном заседании Кабинета Министров. Неизвестно, обсуждался ли вопрос о выделении кредита airBaltic на коалиционном совете, который прошел накануне, то есть в понедельник. По слухам – не обсуждался, и Швинка уведомил коалиционных партнеров только во вторник, перед заседанием правительства.

Месть – блюдо, которое подается холодным

Так или иначе, но уже во вторник министры в закрытом режиме рассмотрели доклад А. Швинки и, как утверждали после заседания и сам глава минсообщений, и премьер, правительство одобрило предоставление краткосрочного кредита. Но чтобы авиакомпания реально могла получить запрашиваемые 30 миллионов, еще нужно было получить акцепт комиссии Сейма по бюджету и финансам. И тут случилась заминка!

Выяснилось, что депутаты от Союза зеленых и крестьян не готовы это решение о кредите поддержать. Оппозиция, разумеется, тоже не собиралась помогать премьеру Силине («Новое Единство») и «прогрессивным». А голосов этих двух партий не хватает, чтобы выдать авиаторам очередную порцию денег.

Глава комиссии Анда Чакша («Новое Единство») в среду дважды собирала заседание в надежде «уломать» большинство депутатов комиссии, но... тщетно.

Министр Швинка был очень зол на «зеленых крестьян» и особенно на депутата Улдиса Аугулиса, который, по версии Швинки, затаил на «прогрессивных» обиду и теперь им мстит.

Три главных вопроса

Не будем тратить время на анализ обид Аугулиса и его взаимоотношений с «прогрессивными» – это мало волнует простых жителей Латвии. Их в контексте выдачи кредита airBaltic волнуют совершенно другие вопросы.

Первый – действительно ли кредит авиакомпании необходим в связи с ростом стоимости топлива или это всего лишь удобный предлог, чтобы получить займ и закрыть очередную финансовую дыру?

Второй вопрос – каково истинное положение дел в авиакомпании и не нужно ли принимать экстренные меры по спасению airBaltic от банкротства?

Третий – на каких условиях выдается кредит и где гарантия, что 31-го августа - конечный срок возврата кредита, – деньги будут возвращены?

Волна возмущения в социальных сетях вызвана не только и не столько самим планом правительства выдать займ airBaltic, сколько тем, КАК это все делается – тайком, без обнародования условий кредитования. Как будто речь идет не о публичных деньгах (то есть денег налогоплательщиков), а о, к примеру, банковском кредите частному предприятию.

Настораживают и слова Эвики Силини, что, мол, вполне возможно, что государству еще придется помогать авиакомпании финансово. Впрочем, эксперты уже все последние недели предупреждают о больших финансовых проблемах airBaltic. Они в один голос говорят и о том, что авиакомпания при всем желании не сможет вернуть кредит…

В любом случае, «зеленые крестьяне» прекрасно понимают, что... они уже увязли по уши в общих проблемах правительства – airBaltic, Rail Baltic, цены на топливо... И если они продолжат играть по чужим правилам и соглашаться со всеми непопулярными решениями, то могут вообще не попасть в следующий Сейм...

Сказать горькую правду

Но вернемся все-таки к судьбе самого airBaltic. Пока эта авиакомпания находится под контролем государства, власти, при всем желании, не могут от него отмахнуться и позволить госпредприятию потонуть, образно говоря, совершить аварийное приземление.

Но тогда нужно прекратить эти игры в секретность, прекратить вранье и открыто рассказать парламенту и народу о сложившейся ситуации и необходимости дотировать airBaltic – как государство дотирует уже и Латвийские железные дороги, и скоро, видимо, будет дотировать порты...

Мнение: прощайте, миллионы?

«Это НЕ кредит. Его точно не отдадут никогда. В краткосрочном периоде никаких сожженных этим летом денег вернуть просто невозможно. И это они знают», – предупредил экономист Гунтарс Витолс и высказал свою версию дальнейшего развития событий:

«Скорее всего, долг конвертируют в другие финансовые инструменты, как в бесценные акции или долгосрочные долги.

Заем оформляется как краткосрочный только для того, чтобы можно было занять дешевле сегодняшней рыночной ставки около 50%».

«аirBaltic не имеет ни малейшей возможности отдать эти 30 млн евро от своей хозяйственной деятельности. Если эти деньги не будут выделены, то airBaltic до выборов не дотянет. То есть, скорее всего, в том или ином виде деньги дадут», – прогнозирует экономист Айварс Стракшас.