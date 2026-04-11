Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Риге и Юрмале компенсируют средства, потраченные на приём беженцев

Политика
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Правительство планирует компенсировать Риге и Юрмале средства, израсходованные на приём беженцев и лиц с альтернативным статусом, следует из проекта распоряжения Кабинета министров, поданного на согласование на портале правовых актов, сообщает LETA.

Министерству умного управления и регионального развития планируется выделить 31 905 евро из средств на непредвиденные случаи для перечисления самоуправлениям.

Рижскому самоуправлению планируется выделить 31 542 евро, а Юрмальскому — 363 евро.

Риге будет компенсирована помощь 20 лицам, получившим статус беженца или альтернативный статус в период с 2024 по 2025 год, тогда как Юрмале возместят расходы за одного человека.

#Рига #Юрмала #Латвия #миграция #беженцы #компенсация #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
5
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео