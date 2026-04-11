Правительство планирует компенсировать Риге и Юрмале средства, израсходованные на приём беженцев и лиц с альтернативным статусом, следует из проекта распоряжения Кабинета министров, поданного на согласование на портале правовых актов, сообщает LETA.

Министерству умного управления и регионального развития планируется выделить 31 905 евро из средств на непредвиденные случаи для перечисления самоуправлениям.

Рижскому самоуправлению планируется выделить 31 542 евро, а Юрмальскому — 363 евро.

Риге будет компенсирована помощь 20 лицам, получившим статус беженца или альтернативный статус в период с 2024 по 2025 год, тогда как Юрмале возместят расходы за одного человека.