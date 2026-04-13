Когда 30 лет назад начинающий журналист приступил к работе в газете, именовавшейся тогда «СМ», он, наверняка, и представить себе не мог, что Сейм будет рассматривать проект решения «О лишении гражданства Латвийской Республики Андрея Мамыкина». Однако именно такой вопрос разбирала в марте парламентская Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества.

Вопрос был поставлен загодя

Решали на весьма высоком уровне. Гунарс Кутрис, бывший председатель Суда Сатверсме, а ныне глава вышеназванной Комиссии Сейма напомнил, что он с коллегами «вопросы отнятия гражданства анализировал много раз». В 2024 году было заказано исследование о данной практике в странах-членах Евросоюза, в особенности, касательно того — можно ли лишать гражданства, если лицо не имеет второго паспорта, и становится, тем самым, апатридом? Выяснилось, что «практически во всех государствах нет этого требования»!

Уже в январе 2025 года, отметил депутат, начались проработки процедуры, в сотрудничестве с МВД, МИД и Минюстом.

Если же говорить о конкретном деле, то заранее были получены письменные отзывы указанных ведомств, а также Управления по делам гражданства и миграции и Службы государственной безопасности.

– Нам нужно дать правовую оценку, как решать этот вопрос, – подчеркнул заслуженный юрист.

«Есть особенная и устойчивая публично-правовая связь между лицом и Латвийским государством»

Так охарактеризовали понятие гражданства ЛР податели проекта решения — депутаты из фракции «Латвия на первом месте», а также примкнувшие беспартийные (Елена Клявиня и Екатерина Дрейлинга были избраны в Сейм от списка «Стабильности!», но — ушли). Здесь, думается, коллеги политики полемически заострили. Ибо, предположим, преступники-убийцы, растлители, коррупционеры, да и просто бомжи и наркоманы, нисколько не являются примерами «взаимной совокупности прав и обязанностей» – а вот у них отчего-то гражданства отбирать не планируется.

«Один из существенных элементов этой связи есть лояльность гражданина к Латвийскому государству, – выдают далее инициаторы, – обязанность лояльности включает конституционную обязанность признавать и уважать конституционный строй Латвийской Республики, суверенитет и территориальную целостность, а также воздерживаться от любого действия, которое угрожает государственной безопасности, демократическому строю или существованию государства».

Здесь, однако, возникает вот какая коллизия. Выборы в Европарламент, на коих от Латвии был избран кандидат от «Согласия» А.Мамыкин, проходили в странах-членах ЕС между 22 и 25 мая 2014 года. А вот Преамбула (введение) к Конституции Латвийской Республики (Сатверсме) была принята Сеймом 19 июня 2014 года. Президент же Латвии провозгласил этот документ 8 июля 2014 года. Документ определяет основы Латвийского государства, включая роль латышской нации, латышский язык как единственный государственный и демократические ценности. То есть, государство, скажем так, творчески уточнило свою суть.

«Обязанность лояльности, – продолжают затем законодатели, – означает не лишь пассивное воздержание от противоправной деятельности, но также запрет вести активные действия или публичные призывы, которые объективно направлены на насильственное выступление против Латвийского государства или его конституционного строя».

Что же до международных обязательств ЛР, то с ними депутаты призывают не носиться, как с писаной торбой, «осознавая, что регулирование вопросов гражданства есть в эксклюзивной компетенции каждого государства и в этой области у государства есть широкая свобода действий».

Насчет последнего, кто бы спорил — сейчас, в особенности. После подарков, преподнесенных в последние годы лидерами крупнейших мировых держав — и государств поменьше, но столь же задиристых — вырисовывается картина маслом: фактически любое, казавшееся ранее незыблемым, юридическое установление, могут по факту, похерить. А жаловаться, конечно, можно — в Спортлото, или, там, Лигу сексуальных реформ.

От лица заявителей на комиссии выступила Линда Лиепиня:

– Наши отношения с Россией никакие, и мы не можем узнать, есть ли у Мамыкина российское гражданство, или нет. Эта дискуссия необходима, чтобы понять — что мы можем, чего нет. Нужно задать эти вопросы европейским институтам.

Бояться международных ограничений апатрида - не стоит. Л.Лиепиня указала, что в ЛР есть статус негражданина — вероятно, до него можно «понизить» бывшего полноценного, пилсониса. По всему видно, что инициаторы хотели бы применить такую практику к более широкой группе лиц, принявшись (для начала), за тех, кто клевещет из-за бугра:

– Есть люди, которые выступают откровенно, я даже не хочу пересказывать то безумие, которое они там несут, они ведь до сих пор носят статус гражданина Латвии.

«Мы можем его достать»

Но у столь патриотичного пожелания оказался неожиданный оппонент. Депутат от «Нового Единства», профессиональный криминолог Андрей Юдин, заявил, что вначале предпринимается определенный комплекс мер, «чтобы суд начал работать». «Если человек совершил преступление против Латвии, его объявляют в розыск». Однако, так как конкретная персона об этом осведомлена, то «в Европу, в Латвию он не поедет».

– Но он может поехать, к примеру, в какое-то государство Азии. И что происходит там? Они тоже увидят, что его разыскивает Латвия. И, если Латвия разыскивает латвийского гражданина, мы можем его достать. Если мы ему аннулируем гражданство, и он российский гражданин, то он нашу Фемиду никогда не увидит.

«Если на словах — то это как бы его осудить, – рассуждал о нелояльном гражданине А.Юдин, правовед со стажем, – но в действительности это в его интересах».

Г.Кутрис заявил далее, что Служба государственной безопасности в письме на адрес Комиссии Сейма высказалась «весьма однозначно» -- действующий Закон о гражданстве вполне исчерпывающе решает данные проблемы в статье 24-й. «Но одновременно в ведении Службы нет информации, что у него есть гражданство другого государства», – отозвался Г.Кутрис по данному, конкретному, случаю.

– Если мы хотим судить этих людей здесь, – сказал далее Олег Буров (внефракционный депутат, избран от «Латвии на первом месте»), – нужно заполучить данных персонажей в Латвию».

В качестве дополнительной меры председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям поднял возможность персональных санкций: «Есть недвижимость в Риге, что-то есть на счету».

– Мы все время говорим, какой он плохой. А поднять Земельную книгу? Я знаю, где у него эта собственность, – обнаружил О.Буров детальное знакомство с имущественным статусом своего политического оппонента.

Между тем, Олег Осипович тут не оригинален. В России принят закон (с 28 декабря 2024 года), запрещающий «иностранным агентам» свободно распоряжаться доходами от недвижимости и автомобилей, а также получать пассивный доход. Доходы от аренды, продажи или дивидендов зачисляются на обязательные спецсчета, пользоваться которыми можно только после снятия статуса. Полная конфискация пока не принята, но ограничения ужесточаются.

Так что мы все дружно бежим в одну сторону — то есть, прочь от права.