Социолингвист, экс-депутат Сейма Винета Скуиня провела свое исследование о лингвистической ситуации в Латвии.
Портал pietiek.com со ссылкой на сайт latvijasdrosiba.lv опубликовал фрагменты исследования, которое провела социолингвист Винета Скуиня, пытаясь доказать, что именно латыши подвергаются лингвистической дискриминации. Вот основные выводы, которые исследователь сделала по результатам своего анонимного опроса:
"Удивительно то, что примерно в половине всех критических инцидентов наблюдаются признаки лингвистической дискриминации из-за употребления латышского языка, то есть каждый второй латыш столкнулся с ситуацией, которая является дискриминационной или содержит признаки лингвистической дискриминации. Это объясняется:
возросшим на рынке труда требованием хорошо владеть русским языком; такую ситуацию создает неисполнение законов, укрепляющих позицию госязыка;
увеличение удельного веса незнающих латышский язык (после приобретения видов на жительство и высокого спроса малооплачиваемых работников в народном хозяйстве, например, в строительстве, общественном питании, логистике, увеличился удельный вес иммигрантов из Украины и других бывших республик СССР);
реверсную модель в выборе языка, когда не нацменьшинства приспосабливаются к говорящим на государственном языке, а чаще адаптируются сами представители государственной нации;
позднее откровение ( прозрение) многих жителей — только после начала полномасштабной войны России на Украине — о существовавшей в Латвии уже долгое время латышской лингвистической дискриминации и нежелательности двуязычия общества."
