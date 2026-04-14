Правительство во вторник поддержало присоединение пяти психоневрологических больниц к Национальному центру психического здоровья (НЦПЗ), и планируется, что реорганизация будет завершена до 30 октября этого года, пишет ЛЕТА. Больничная ассоциация и профсоюз медиков выступают против объединения психиатрических больниц.

Согласно поддержанному правительством проекту распоряжения, к НЦПЗ присоединят Даугавпилсскую психоневрологическую больницу, Стренчскую психоневрологическую больницу, Пиекурскую больницу, больницу «Ģintermuiža» и детскую психоневрологическую больницу «Ainaži». После реорганизации держателем государственных долей капитала НЦПЗ станет Министерство здравоохранения.

В министерстве отмечают, что в настоящее время государственные услуги в сфере психического здоровья обеспечивают несколько взаимно независимых капитальных обществ с отдельными управленческими, административными и вспомогательными функциями. По оценке министерства, такая модель является фрагментированной, поскольку стратегическое планирование, управление персоналом, административные процессы, закупки и ИТ-решения в каждом учреждении организуются отдельно.

Это ограничивает возможности обеспечить единый подход к планированию и развитию услуг на государственном уровне, а также затрудняет координацию и использование ресурсов между медицинскими учреждениями. При этом между больницами существуют различия в доступности услуг, спектре специализированной помощи и загрузке, на что влияют доступность персонала и организация потоков пациентов.

Цель реорганизации — сократить фрагментацию управления, обеспечить более равномерную доступность и качество услуг в регионах, а также способствовать более эффективному использованию государственных финансовых и человеческих ресурсов. Предусматривается сохранить оказание психиатрических услуг в регионах, но централизовать управленческие, административные и вспомогательные функции в НЦПЗ. Присоединяемые учреждения в дальнейшем будут работать как региональные структурные подразделения НЦПЗ.

Подчёркивается, что объём услуг в регионах не будет сокращён, и существенных изменений в их содержании не планируется. Изменения в основном затронут планирование, координацию и обеспечение качества услуг, формируя единый управленческий подход и усиливая связь между амбулаторными, дневными стационарами и стационарными услугами.

В министерстве также отмечают, что в процессе объединения не планируется увольнение сотрудников. Действующий персонал будет интегрирован в структуру НЦПЗ, а переход прав и обязанностей работников произойдёт в рамках передачи предприятия с обеспечением непрерывности трудовых отношений без расторжения трудовых договоров.

По данным за 2024 год, в объединяемых учреждениях работают в общей сложности 3152 сотрудника. Из них 370 — врачи, 765 — медицинский и уходовый персонал, 762 — вспомогательный персонал, 108 — административные работники, а 1147 — прочие сотрудники.

Предусмотрено поэтапное проведение реорганизации, регулярное информирование работников, сохранение текущих условий оплаты труда и разработка единой системы вознаграждения в долгосрочной перспективе.

Финансирование психиатрических услуг сокращаться не будет. После объединения Национальная служба здоровья продолжит организовывать планирование, оплату и контроль государственных услуг, но уже в рамках единого договора с объединённой компанией. При этом выполнение услуг будет учитываться по отдельным подразделениям, сохраняя территориальную доступность и контроль за использованием средств.

Предусмотрено, что каждое подразделение будет функционировать как отдельный центр затрат, обеспечивая аналитический финансовый учёт. После объединения будет подготовлен единый бюджет и финансовый план, а также централизовано планирование инвестиций, закупок, обучения, командировок и расходов на персонал.

В настоящее время в больницах используются различные информационные системы и ИТ-решения, что влияет на доступность данных, их совместимость и эффективность процессов. В ходе реорганизации планируется внедрить единый подход к управлению информационно-коммуникационными технологиями, включая постепенную интеграцию систем и внедрение системы «Tvaiks 2.0».

Министерство считает, что внедрение единой информационной системы снизит затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, обеспечит единую базу данных пациентов, более быстрое и точное их оценивание, а также позволит эффективнее управлять развитием системы.

В результате реорганизации будут упразднены должности правлений отдельных капитальных обществ, однако руководителям медицинских учреждений будет предоставлена возможность продолжить управленческую деятельность на уровне региональных подразделений. Для обеспечения профессиональной медицинской деятельности сохранятся функции главных врачей и главных медсестёр.

Для координации централизованного развития и региональных потребностей планируется создать Комитет стратегического управления, в который войдут руководители присоединяемых больниц. Комитет будет определять приоритеты бюджета, инвестиций и закупок, а также согласовывать среднесрочную стратегию деятельности, однако не будет обладать правом принятия решений в понимании Коммерческого закона.

По оценке министерства, реорганизация соответствует направлению государственной политики по сокращению числа публичных капитальных обществ и консолидации управления.

В то же время для реализации реорганизации потребуются инвестиции. Предварительный объём вложений оценивается в 4,35–8,30 миллиона евро в зависимости от масштаба изменений. Основную часть затрат составит интеграция информационных технологий.

Дополнительное финансирование из государственного бюджета для этих целей не предусмотрено, и реорганизацию планируется осуществлять поэтапно в течение нескольких лет в рамках существующих бюджетов капитальных обществ.

Рассматривались и альтернативные решения, включая интеграцию психиатрических учреждений в региональные многопрофильные больницы, однако этот вариант не был поддержан, так как мог бы создать риски для сохранения специализации, квалификации и профессионализма, а также усложнить координацию управления в сфере психического здоровья.

Ранее сообщалось, что в августе правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства здравоохранения о присоединении пяти психоневрологических больниц к НЦПЗ.

Медики выступают против объединения психиатрических больниц

Латвийская ассоциация больниц (LSB) и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) выступают против объединения психиатрических лечебных учреждений, считая, что Министерство здравоохранения не представило достаточного, основанного на данных обоснования запланированной реформы, пишет ЛЕТА.

Возражения изложены в заключениях обеих организаций по проекту распоряжения министерства, утверждённому сегодня правительством, о объединении шести психиатрических больниц.

LSB поддерживает ранее высказанные возражения, указывая, что министерство предоставило недостаточно информации и данных. Ассоциация призывает представить финансовые расчёты и разъяснить прямые расходы реорганизации и ожидаемую долгосрочную экономию. По её мнению, указанные ориентировочные суммы — от 4,35 до 8,30 миллиона евро затрат и экономия в размере 5–12% до 2035 года — не обоснованы методологией расчётов и допущениями.

Также LSB требует предоставить детальные данные о персонале — как изменится численность работников и структура должностей после консолидации административных функций. Кроме того, в проекте не приведены количественные показатели того, как реорганизация сократит очереди или улучшит доступность услуг в регионах.

По мнению ассоциации, без основанного на данных обоснования невозможно оценить, является ли выбранная модель реорганизации наиболее эффективной, а значит, не соблюдается принцип надлежащего управления.

LSB также отмечает, что упомянутая в аннотации оценка компании ООО "CSE COE" и отчёт «Реорганизация государственных капитальных обществ психиатрического профиля» не являются публично доступными, поэтому невозможно объективно оценить целесообразность, методологию и предложенные решения. По мнению ассоциации, решение о объединении шести государственных компаний, затрагивающее 3152 сотрудников и психиатрические услуги по всей Латвии, не может основываться на недоступном для общества документе. В аннотации, по её мнению, приведены лишь отобранные министерством выводы, при этом невозможно проверить полноту анализа и качество оценки альтернативных сценариев.

В свою очередь, LVSADA указывает, что, хотя министерство формально отметило, что ранее высказанные возражения профсоюза учтены, по существу большинство из них не решены и заменены общими и декларативными пояснениями, которые не обеспечивают ясной, прозрачной и юридически определённой оценки последствий реорганизации.

Профсоюз также подчёркивает, что по-прежнему отсутствует детальная информация о структуре должностей после реформы, включая численность административного и вспомогательного персонала, а также сохранение или сокращение должностей. Указание на то, что целью реформы не является сокращение занятости, само по себе не является достаточной гарантией для работников.

LVSADA также отмечает отсутствие чётко определённой модели управления персоналом после реорганизации — не установлен порядок распределения компетенций, принятия решений и критерии создания или ликвидации должностей, распределения нагрузки и политики оплаты труда. По оценке профсоюза, такая неопределённость создаёт риски правовой неопределённости и потенциальных трудовых споров.

Кроме того, профсоюз считает, что министерство не определило конкретные механизмы или минимальные требования, которые после централизации административных функций обеспечили бы оперативность и функциональную автономию медицинских учреждений в регионах. Это, по мнению LVSADA, создаёт риск негативного влияния на организацию лечебного процесса.

Профсоюз также отмечает отсутствие чёткого регулирования организации лабораторных и диагностических услуг после реорганизации, а также неопределённость модели платных услуг и финансовых потоков и их влияния на работу учреждений и мотивацию сотрудников.

LVSADA считает, что социальный диалог в процессе реорганизации был недостаточным. По её мнению, встречи с представителями учреждений и сотрудниками не заменяют полноценного социального диалога, поскольку профсоюзы не были должным образом вовлечены в процесс, и интересы работников не были представлены в полной мере.