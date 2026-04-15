Еще пару часов назад глава правительства на пресс-конференции после встречи с президентом отказалась раскрыть все подробности ультиматума "зеленых крестьян" правительству и "прогрессивным" в обмен на их поддержку в Сейме выдаче кредита airBaltic.

И вот, по слухам, посовещавшись с руководством своей партии, премьер в социальной сети X вышла с заявлением, в котором сообщила, что "зеленые крестьян" были готовы голосовать за предоставление кредита авиакомпании при условии, что министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") уйдет в отставку.

"Если цена обеспечения поддержки airBaltic - разрушение правящей коалиции, то я к этому готова", - написала Эвика Силиня. Уже завтра в 8.00 она созывает внеочередное заседание коалиции, чтобы обсудить, готовы ли партнеры все-таки доработать в этом правительстве до выборов.

Фактически это означает, что если "прогрессивные" не убедят Швинку уйти в отставку, то в этом случае премьер сама отправит его в отставку, рискую правительственным кризисом. По-существу правительство висит на волоске и уже в ближайшее время станет ясно, сможет ли Силиня в очередной раз спасти правительственный корабль и саму себя в качестве его капитана.