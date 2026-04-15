Силиня может обратиться в суд из-за заявлений Цитсковскиса о VIP-зале

Дата публикации: 15.04.2026
Премьер-министр Эвика Силиня может обратиться в суд с иском о клевете в связи с заявлениями бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса о необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама, пишет ЛЕТА.

Силиня в Twitter указала, что с учетом текущих судебных процессов, в том числе уголовного дела, в котором обвиняется Цитсковскис, его высказывания следует рассматривать как тактику защиты.

Премьер подчеркнула, что прозвучавшие накануне утверждения не соответствуют действительности, и добавила, что оценит возможность обращения в суд по факту клеветы.

В интервью программе TV3 «900 секунд» премьер-министр заявила, что, по её мнению, Цитсковскис использует предвыборный период, чтобы оказывать давление на политиков и таким образом защищать себя в уголовном процессе. В то же время она не исключила, что бывший директор Госканцелярии может воспользоваться своей нынешней популярностью, чтобы самому баллотироваться на выборах или способствовать избранию какой-либо другой политической силы.

Отвечая на вопрос, пользуется ли она, исполняя обязанности премьер-министра, VIP-залами в аэропорту, Силиня заявила, что такая привилегия полагается высокопоставленным должностным лицам в соответствии с нормативными актами. По её словам, такая практика существует во всём мире и это нормально.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что у неё «нет в голове всех счетов», однако именно Цитсковскис был ответственен за разработку и внедрение соответствующего порядка командировок. В любом случае вся информация передана в прокуратуру и предоставлена СМИ, утверждает политик.

Как сообщалось, Цитсковскис обвиняет Силиню в необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

В интервью Латвийскому телевидению Цитсковскис заявил, что он и его коллеги из Государственной канцелярии часто настаивали на недопущении необоснованных расходов со стороны должностных лиц, однако их часто не слушали. Один из таких случаев был связан с Силиней: после посещения ею и ее советницей VIP-зала в аэропорту Амстердама государство получило счет примерно на 4000 евро.

Цитсковскис рассказал, что отказался оплачивать этот счет, однако был отстранен от должности, а позже оплату счета одобрило уже другое должностное лицо.

Бывший директор Государственной канцелярии добавил, что аналогично бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш якобы требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, было незаконно.

Как сообщалось, в настоящее время Цитсковскис проходит по делу так называемых перелетов экс-премьера Кариньша.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
