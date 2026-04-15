Пребывание премьер-министра Эвики Силини в VIP-зале аэропорта Амстердама было связано с её визитом в США в марте 2024 года, подтвердил агентству ЛЕТА бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Как свидетельствуют архивы агентства ЛЕТА, Силиня находилась с визитом в США с 11 по 14 марта 2024 года. В ходе поездки она приняла участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретилась с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, а также с высокопоставленными должностными лицами США, членами Конгресса, представителями бизнеса и латвийской диаспоры.

В Нью-Йорке премьер-министр также выступила на Генеральной Ассамблее ООН, участвуя в крупнейшем в мире форуме по гендерному равенству — сессии Комиссии по положению женщин.

Цитсковскис подчеркнул, что если Силиня обратится в суд по делу о клевете в связи с утверждениями об использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама, он к этому готов. Бывший высокопоставленный чиновник отметил, что у него есть комплект документов об оплате соответствующего счёта за VIP-зал, которые он официально запросил и получил из Государственной канцелярии.

Он также утверждает, что выданные Государственной канцелярией документы подтверждают, что данный счёт 19 апреля 2024 года оплатила тогдашняя заместитель директора Государственной канцелярии по юридическим вопросам и руководитель юридического департамента Инесе Гайлите, которая временно исполняла обязанности Цитсковскиса. Сам он был отстранён от должности директора Государственной канцелярии 10 апреля 2024 года.

Как сообщалось, Цитсковскис упрекает Силиню в необоснованном использовании VIP-зала аэропорта Амстердама.

В интервью Латвийскому телевидению Цитсковскис заявил, что он и его коллеги из Государственной канцелярии часто настаивали на том, чтобы должностные лица избегали необоснованных расходов, однако их нередко не слушали. Один из таких случаев был связан с Силиней: после её и её советницы посещения VIP-зала аэропорта Амстердама государству был выставлен счёт примерно на 4000 евро.

Цитсковскис утверждает, что отказался оплачивать этот счёт, после чего был отстранён от должности, а позже оплату утвердило другое должностное лицо.

Бывший директор Государственной канцелярии добавил, что аналогично бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, не было законно.

Силиня в Twitter указала, что с учётом текущих судебных разбирательств, включая уголовное дело, в котором обвиняется Цитсковскис, его заявления следует рассматривать как тактику защиты.

Премьер-министр подчеркнула, что утверждения Цитсковскиса не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность обращения в суд по делу о клевете.

В интервью программе TV3 «900 секунд» она заявила, что, по её мнению, Цитсковскис использует предвыборный период для давления на политиков и таким образом защищает себя в уголовном процессе. В то же время она не исключила, что бывший директор Государственной канцелярии может воспользоваться своей нынешней популярностью, чтобы баллотироваться на выборах или способствовать избранию другой политической силы.

Отвечая на вопрос, пользуется ли она VIP-залами аэропортов при исполнении обязанностей премьер-министра, Силиня заявила, что такая привилегия предусмотрена для высокопоставленных должностных лиц нормативными актами. По её словам, такая практика существует во всём мире и является нормальной.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что у неё «нет в голове всех счетов», однако именно Цитсковскис отвечал за разработку и внедрение порядка командировок. В любом случае вся информация передана в прокуратуру и СМИ, утверждает политик.

В настоящее время Цитсковскис проходит по делу так называемых перелётов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.