«Премьер берет на себя управление процессом» 1 514

Политика
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Премьер берет на себя управление процессом»

Министр экономики объяснил, чего удалось добиться в ходе мучительных переговоров по airBaltic.

Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) после того, как очередной правительственный кризис удалось преодолеть, записал в социальных сетях, чего же удалось добиться.

Первое - будет подготовлено качественное решение по кредиту airBaltic с учетом всех указаний Госконтроля

Второе - ️премьер берет на себя руководство процессом

Третье - минсообщения будет реорганизовано, так как не может обеспечить управление стратегически важными процессами

Четвертое -премьер уволит министра сообщений, если решения не будут выполнены.

Это все, конечно, интересно, вот только до выборов остается уже менее 6 месяцев и едва ли премьер успеет снять министра сообщений, ведь, в любом случае, реорганизация министерства потребует время. Что же касается airBaltic, то уже осенью компании потребуются новые финансовые вливания от государства, если не будет решен вопрос с инвесторами и реструктуризацией.

#airbaltic #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
