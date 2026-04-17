Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После обидных слов Трампа Эвика Силиня задумалась, как помочь США разблокировать Ормузском пролив 5 5713

Политика
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: После обидных слов Трампа Эвика Силиня задумалась, как помочь США разблокировать Ормузском пролив

Латвия рассматривает возможности своего вклада в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

«Над этой целью нам нужно работать вместе с США. Рассматриваем возможности вклада нашей страны», — написала Силиня.

Часом ранее президент США Дональд Трамп сообщил о звонке из НАТО с предложением помощи после того, как Иран объявил о снятии своей блокады Ормузского пролива.

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал президент США в своей соцсети.

Трамп добавил, что альянс был бесполезен, когда требовалась помощь, и в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром».

Силиня быстро сориентировалась и вместе с премьер-министром Эстонии приняла участие в первой виртуальной встрече лидеров стран по вопросу Ормузского пролива. Пока известно лишь о благодарности премьера Латвии лидеров Франции и Великобритании за ведущую роль в создании международной коалиции.

Коалиция несколько запоздала. Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня заявили, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов на время перемирия между США и Ираном.

«Согласно перемирию, проход всех торговых судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период перемирия», — заявил Арагчи в социальной сети X.

На фоне сообщения об открытии Ормузского пролива цены на нефть резко снизились.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #нефть #Дональд Трамп #Латвия #Эвика Силиня #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
35
0
2
1
1
3

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео