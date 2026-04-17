Латвия рассматривает возможности своего вклада в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

«Над этой целью нам нужно работать вместе с США. Рассматриваем возможности вклада нашей страны», — написала Силиня.

Часом ранее президент США Дональд Трамп сообщил о звонке из НАТО с предложением помощи после того, как Иран объявил о снятии своей блокады Ормузского пролива.

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал президент США в своей соцсети.

Трамп добавил, что альянс был бесполезен, когда требовалась помощь, и в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром».

Силиня быстро сориентировалась и вместе с премьер-министром Эстонии приняла участие в первой виртуальной встрече лидеров стран по вопросу Ормузского пролива. Пока известно лишь о благодарности премьера Латвии лидеров Франции и Великобритании за ведущую роль в создании международной коалиции.

Коалиция несколько запоздала. Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня заявили, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов на время перемирия между США и Ираном.

«Согласно перемирию, проход всех торговых судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период перемирия», — заявил Арагчи в социальной сети X.

На фоне сообщения об открытии Ормузского пролива цены на нефть резко снизились.