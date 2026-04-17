Латвия рассматривает возможности своего вклада в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).
«Над этой целью нам нужно работать вместе с США. Рассматриваем возможности вклада нашей страны», — написала Силиня.
Часом ранее президент США Дональд Трамп сообщил о звонке из НАТО с предложением помощи после того, как Иран объявил о снятии своей блокады Ормузского пролива.
«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал президент США в своей соцсети.
Трамп добавил, что альянс был бесполезен, когда требовалась помощь, и в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром».
Силиня быстро сориентировалась и вместе с премьер-министром Эстонии приняла участие в первой виртуальной встрече лидеров стран по вопросу Ормузского пролива. Пока известно лишь о благодарности премьера Латвии лидеров Франции и Великобритании за ведущую роль в создании международной коалиции.
Коалиция несколько запоздала. Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня заявили, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов на время перемирия между США и Ираном.
«Согласно перемирию, проход всех торговых судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период перемирия», — заявил Арагчи в социальной сети X.
На фоне сообщения об открытии Ормузского пролива цены на нефть резко снизились.
Latvija atbalsta starptautiskos centienus navigācijas brīvības nodrošināšanā Hormuza šaurumā.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 17, 2026
Pie šī mērķa mums jāstrādā kopā ar ASV. Apsveram mūsu valsts ieguldījuma iespējas.
Pateicos par Francijas un Lielbritānijas līderu vadošo lomu starptautiskas koalīcijas veidošanā.… pic.twitter.com/gfS31DvEkV
