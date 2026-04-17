В среду после обеда, кажется, и сама премьер Эвика Силиня («Новое Единство») поверила в то, что ее правительство скоро развалится.

К такому выводу глава правительства пришла после того, как провалились все ее попытки убедить партнеров в лице «зеленых крестьян» все-таки проголосовать за предоставление airBaltic 30-ти миллионного кредита. А тут еще и рухнули все надежды заручиться поддержкой со стороны хотя бы части правой оппозиции.

На помощь спешит президент

Как позднее выяснилось, на помощь отчаявшейся Силине… пришел ее бывший однопартиец, президент ЛР Эдгар Ринкевич — сотрудники его канцелярии обзванивали лидеров правой оппозиции, дабы узнать, готовы ли они все-таки при определенных условиях поддержать предоставлении кредита национальной авиакомпании.

Но президента и его команду ждало разочарование: оппозиционеры, что называется, ушли в отказ. Оно и понятно: зачем им за 5 месяцев до выборов спасать правительство и правящую коалицию, голосуя при этом за крайне непопулярное решение!

Так или иначе, но от расстройства Эвика Силиня в среду вышла с заявлением о том, что она «готова развалить коалицию» лишь бы добиться от «зеленых крестьян» поддержки по кредиту для airBaltic.

В этом же заявлении премьер раскрыла и условия (читай — ультиматум) «зеленых крестьян», при которых они будут готовы голосовать за кредит для авиакомпании:

условие первое — компания предоставляет четкий план выхода из кризиса;

условие второе — премьер отправляет Атиса Швинку в отставку с поста министра сообщений.

условие третье — сама премьер и берет на себя политическую ответственность за возврат кредита.

Уже вечером в среду в прямом эфире Латвийского ТВ, в программе «Kas notiek Latvijā?» Эвика Силиня пояснила, что она имела в виду под «решением развалить коалицию»: «Я готова, если это цена для голосования о выделении кредита, уволить министра сообщений, а, может, также и министра от Союза зеленых и крестьян».

Ну очень «теплые» отношения!

Правительственный кризис уже маячил на горизонте, а если говорить прямо — правительство де-факто уже давно имеет «ограниченную дееспособность» из-за постоянных разборок и конфликтов между «прогрессивными» и «зелеными крестьянами».

Об уровне ненависти представителей этих двух партий друг к другу говорит и комментарий мэра Риги Виестурса Клейнбергса («Прогрессивные») в социальных сетях: «Зеленые крестьяне – шуты. Они развратили страну, и вместо того, чтобы участвовать в стимулировании экономического роста, шантажом пытаются свергнуть правительство. Между тем, мы с Атисом Швинкой встречаемся в Гамбурге, Любеке и Ростоке с предпринимателями, инвесторами и на бизнес-саммите региона Балтийского моря исполняем обязанности министра экономики».

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в долгу не остался и вскоре ответил столичному градоначальнику: «Читаю этот твит и возникает совершенно простой вопрос: в командировках пьете за госсчет или все-таки на свои?».

Силиня напугала партнеров и те… сдались

Уже вчера утром названные Клейнбергсом «шутами» руководители Союза зеленых и крестьян после внеочередного заседания коалиции… сдались и согласились поддержать выдачу кредита airBaltic.

По слухам, премьер за закрытыми дверями предупредила «зеленых крестьян», что если они фактически заблокируют предоставление срочной финансовой помощи авиакомпании, то тогда вся ответственность за отмену рейсов и, при плохом стечении обстоятельств, за гибель авиакомпании ляжет именно на «зеленых крестьян».

Уже позднее, в тот же день, Силиня, выступая с трибуны Сейма, говорила о важности этой авиакомпании для народного хозяйства и общества в целом: в airBaltic трудятся более 2500 человек, компания платит миллионы в виде налогов, обеспечивает прямое авиасообщение с десятками стран мира…

Так или иначе, но «зеленые крестьяне» дали добро на предоставление кредита, взяв у премьера обещание вынудить министра сообщений Швинку провести реорганизацию своего министерства. Если же этого не будет сделано, то Силиня пообещала уволить министра. Это она подтвердила и выступая затем на пленарном заседании Сейма.

С того момента, как «зеленые крестьяне» согласились поддержать выдачу кредита, остальные действия уже были «делом техники»: сперва выдачу кредита одобрила комиссия Сейма по бюджету и финансам, а затем в срочном порядке проект решения о согласии предоставить авиакомпании кредит был включен в повестку дня пленарного заседания.

После полуторочасовых дебатов парламентарии проголосовали за нужный премьеру и авиакомпании проект. «За» предоставление кредита голосовали 49 депутатов, «против» были 23 парламентария, один слуга народа воздержался, а несколько депутатов — главным образом от Национального объединения, вообще не участвовали в голосовании.

А что теперь?

Итак, решение принято. Что дальше? Эвика Силиня уверяет, что 30 миллионов не будут одномоментно перечислены на счет авиакомпании. Это будет кредитная линия и созданная еще в конце минувшего года межведомственная группа будет контролировать использование денег или точнее — будет следить за тем, чтобы деньги тратились исключительно на закупку подорожавшего в три раза авиационного топлива и связанной с этим логистикой.

До конца мая руководство airBaltic должно представить план реструктуризации компании. Сам кредит с процентами авиакомпания обязалась вернуть 31-го августа сего года.

Оппозиция в один голос сегодня уверяла, что деньги возвращены в срок не будут. И вообще кредит выдан лишь для того, чтобы авиакомпания могла хотя бы дотянуть до выборов, то есть до 3-го октября…

Впрочем, и оппозиция, и правящие депутаты полагают, что ближе к осени снова государству придется субсидировать авиакомпанию – с учетом общего долга, превышающего 1 миллиард евро, и с учетом огромных убытков. Политики называют и сумму возможных вложений из госказаны — от 100 до 150 миллионов евро. Напомним, что компания еще при прежнем руководстве выпустило облигации, то есть фактически взяло заем, под баснословные проценты — 14,5%! Теперь приходится расплачиваться.