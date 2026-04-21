«Потребуем репарации от России и будем способствовать выезду нелояльных» 5 3031

Дата публикации: 21.04.2026
"Новые" националисты начали знакомить общество со своей предвыборной программой.

Претендующая на часть электората Нацобъединения новоиспеченная партия Austošā saule ("Восходящее солнце")обнародовала свою предвыборную программу. Конкуренция на крайне правом фланге весьма жесткая, поэтому новичку политической сцены нужно предлагать еще более радикальные шаги, чем конкуренты. И Austošā saule в этом смысле действительно "задание выполнила"! Судите сами.

"Самой непосредственной угрозой существованию Латвии и латышского народа остается русский империализм", - констатируют учредители новой партии и обещают, в случае прихода к власти, серьезно подготовиться к возможной агрессии со стороны России.

Так партия выступает за создание "совместной линии обороны стран Балтии на восточной границе, ввключаюей противотанковые рвы и минные поля, обеспечивающие замедление и задержку движения противника".

Но, конечно, особо внимание в программе уделяется русскоязычному населени.

Так националисты обещают "установить срок, до которого прекращается статус негражданина в Латвии, одновременно оценивая возможности применения Женевских конвенций 1949 года в контексте деоккупации, и содействуя репатриации нелояльных иммигрантов происхождения СССР в Россию". В переводе это означает, что тех, кто до определенного срока не пройдет процедуру натурализации, сдав экзамены, могут попросить с вещами на выход.

Кроме того, Austošā saule хочет потребовать "репараций от России за последствия оккупации с применением в случае отказа репарационного налога от предприятий в Латвии, владельцами которых являются граждане России".

Партия грозится "прекратить выдачу видов на жительство гражданам России и Белоруссии, а также прекратить предоставлять гражданство Латвии этим лицам".

А чтобы уже окончательно демократия в Латвии победила, националисты намерены ввести уголовную ответственность за "уменьшение значения латышского языка в публичном пространстве".

Автор - Абик Элкин
