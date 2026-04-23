Браже в Баку указала, до каких пор надо продолжать давление на Россию 2 749

Политика
Дата публикации: 23.04.2026
LETA
Изображение к статье: Браже в Баку указала, до каких пор надо продолжать давление на Россию
ФОТО: LETA

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник министра Том Садовскис, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в том числе поддержку Украины. Браже выразила благодарность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине и подчеркнула важность более тесного сотрудничества с Европейским союзом для предотвращения обхода санкций.

В беседе с Байрамовым Браже уделила особое внимание возможностям укрепления экономических связей между двумя странами, включая сотрудничество в торговле, транспорте и логистике, а также в образовании, науке и инновациях. В прошлом году товарооборот между Латвией и Азербайджаном вырос на 24%, при этом основными экспортными товарами Латвии были продукты питания, продукция химической промышленности, фармацевтические товары и животноводческая продукция.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Министр иностранных дел Латвии отметила положительную динамику диалога между странами и выразила надежду на скорое подписание и ратификацию мирного соглашения.

Обсуждая отношения Азербайджана с ЕС, Браже положительно оценила их развитие и подчеркнула, что в ближайшие годы наблюдается значительный потенциал роста, особенно в сфере энергетики и сообщения, включая развитие потенциала Транскаспийского транспортного коридора. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на обе страны. Браже поблагодарила Азербайджан за вклад в снижение напряженности.

В ходе визита министры иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Латвии и Азербайджана по консульским вопросам. Соглашение укрепит обмен информацией и опытом в консульской сфере.

Латвийская делегация посетила в Баку организованный Азербайджаном латвийско-азербайджанский бизнес-форум, который собрал предпринимателей обеих стран с целью поиска новых возможностей для сотрудничества. Форум стал платформой для установления контактов и развития практических совместных проектов, особенно в экспортных и инновационных секторах. Браже встретилась с латвийскими предпринимателями и обсудила возможности расширения сотрудничества между странами.

Встреча состоялась в рамках официального визита президента Латвии Эдгара Ринкевича в Азербайджан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

