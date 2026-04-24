Заявление Яниса Домбравы о нехватке водителей в Латвии вызвало шквал критики: пользователи соцсетей обвинили власти в игнорировании реальных причин — низких зарплат, эмиграции и системных проблем рынка труда.

К жарким дискуссиям в соцсетях об иностранцах, которые становятся водителями общественного транспорта в Латвии, подключился депутат от Национального объединения Янис Домбрава.

Политик заявил, что проблему нехватки водителей можно решить через реформу образования: «Чтобы не пришлось завозить иммигрантов, работающих в транспортных и логистических компаниях, Министерству сообщения и Министерству образования нужно привести в порядок систему образования, чтобы в значительно большем количестве готовить профессиональных водителей грузовиков и автобусов. В Европе не хватает более 100 тысяч водителей».

Однако его позиция вызвала резкую реакцию пользователей, которые увидели в таких заявлениях отрыв от реальности. «Глупость. Не хватает, потому что за такую зарплату никто не хочет идти работать, кроме пакистанцев», — написал один из комментаторов.

Другие указали на более глубокую проблему — нехватку людей в стране в целом: «Людей завозят не потому, что нет обученных водителей, а потому что некому обучаться. Нет полицейских, нет учителей, нет медиков, нет водителей, нет строителей… Людей нет, Домбрава, а не школ!»

Многие комментаторы подчеркнули, что ключевой фактор — уровень оплаты труда и условия работы: «Кому нравится работать за рабскую зарплату? Заплатив коммунальные, на еду уже не хватает». «Может, стоит платить адекватную зарплату — об этом никто не думал?» Другие указали и на стоимость получения профессии: «Я бы хотел выучиться, например, но посмотрите, сколько это стоит в Латвии! Люди хотят, но не могут позволить себе получить категорию за 1500 евро».

Звучала и критика в адрес государственной политики в сфере занятости: «Законодательство устроено так, что нельзя нормально работать на полставки — работодателям это невыгодно из-за налогов. Может, начать с этого?»

Некоторые даже саркастически предложили самому политику попробовать эту работу: «Домбрава, сам бы пошел дальнобойщиком работать — хоть какая-то польза была бы!»

Контекстом для спора стала история, вызвавшая широкий резонанс: жительница Латвии удивилась, увидев водителя из Индии в маршрутке, и задалась вопросом, не связано ли это с отъездом местных работников за границу.