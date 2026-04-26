Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 28 апреля, примет участие в саммите Инициативы трех морей в Хорватии, сообщили в канцелярии президента.

По информации на сайте Министерства иностранных дел Хорватии, наряду с саммитом ИТМ в Дубровнике состоится и бизнес-форум.

На саммите пройдут дискуссии по вопросам транспортной, энергетической и цифровой совместимости, укрепления энергетической безопасности, развития стратегической инфраструктуры и содействия устойчивости и конкурентоспособности Европейского союза (ЕС).

Планируется, что бизнес-форум соберет более 1200 политиков, лидеров предпринимательской среды, инвесторов и представителей финансовых институтов из нескольких стран, а фокус их дискуссий будет сосредоточен на транспорте, энергетике, цифровой индустрии, сфере товаров двойного применения и финансах.

ИТМ является платформой для экономического сотрудничества, которая была создана по предложению президентов стран региона 25 августа 2016 года на первом саммите в Хорватии.