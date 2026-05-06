Парламентарий прокомментировал решение комиссии Сейма по новому законопроекту об иммиграции.
Депутат Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) посетовал на непоследоватнльность коллег из комиссии парламента по обороне и внутренним делам. Комиссия продолжает работу над новым законопроектом об иммиграции.
"Комиссия по обороне периодически принимает очень разные и трудно объяснимые решения. Сегодня на заседании:
отклонил мое предложение установить квоты (максимальное количество), сколько граждан третьих стран могут получить виды на жительство. Учреждения и службы четко сигнализируют, что достигли максимальной загруженности. Если продолжится рост числа иммигрантов, то исчезнет контроль и это может привести к проблемам с ростом преступности и терроризма.
отклонил предложение Целяпитерса, которое поддержало и Министерство образования - установить более высокие знания государственного языка для иностранцев, желающих получить постоянный вид на жительство.
отклонил предложение Кулбергса восстановить виды на жительство за то, что иностранец покупает пятилетние гособлигации (эту норму Госкасса уже долгое время пыталась исключить, так как эта норма только создает для государства финансовые и административные проблемы)", - заключил депутат Домбрава.
