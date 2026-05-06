Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Политик огорчен: его предложение о квотах на ВНЖ отклонили 1 503

Политика
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Парламентарий прокомментировал решение комиссии Сейма по новому законопроекту об иммиграции.

Депутат Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) посетовал на непоследоватнльность коллег из комиссии парламента по обороне и внутренним делам. Комиссия продолжает работу над новым законопроектом об иммиграции.

"Комиссия по обороне периодически принимает очень разные и трудно объяснимые решения. Сегодня на заседании:

  1. отклонил мое предложение установить квоты (максимальное количество), сколько граждан третьих стран могут получить виды на жительство. Учреждения и службы четко сигнализируют, что достигли максимальной загруженности. Если продолжится рост числа иммигрантов, то исчезнет контроль и это может привести к проблемам с ростом преступности и терроризма.

  2. отклонил предложение Целяпитерса, которое поддержало и Министерство образования - установить более высокие знания государственного языка для иностранцев, желающих получить постоянный вид на жительство.

  3. отклонил предложение Кулбергса восстановить виды на жительство за то, что иностранец покупает пятилетние гособлигации (эту норму Госкасса уже долгое время пыталась исключить, так как эта норма только создает для государства финансовые и административные проблемы)", - заключил депутат Домбрава.

Читайте нас также:
#парламент #нацобъединение #квоты #комиссия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео