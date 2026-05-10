Веселый месяц май, наконец, ознаменовался отключением центрального отопления, которому особенно рад Ваш автор, затеявший замену радиаторов. Однако еще и в июне в нашу платежку по коммуналке вкрадется цифирь за полученные киловатты.

Между тем, в этот вторник в Рижской Думе заседал Комитет по жилью во главе с Элиной Трейей, представляющей Национальное объединение. В повестке дня: разбор местной отопительной системы – и выявление виновных в дорогом тепле.

Цена вопроса

Как сообщалось недавно из уст Государственного Контроля, столица существенно переплачивает за поставляемую энергию. В связи с этим депутаты получили информационный материал от Rīgas Siltums (Рижская Дума – 49% акций, Министерство экономики – 48,99%, ООО Enerģijas risinājumi. RIX – 2%, ГАО Latvenergo – 0,005%), из коего можно было понять, что компания неровно дышит к 5 местным производителям топлива, работающим исключительно на правом берегу Даугавы. Без таковых, утверждается в документе, затраты рижан выросли бы еще на 25,2 миллиона евро!

В версии Rīgas Siltums (RS), основную часть дороговизны несет на себе – природный газ, который в столице Латвии в 2,5 раза дороже местной щепы, если сравнивать по теплоотдаче.

Кроме того, работающие на газе ТЭЦ буквально выбрасывают в воздух дефицитное тепло: так, в сезон 2024/2025 гг. было бесцельно израсходовано данным образом 532 000 мегаватт/часа энергии, причем из них 262 000 мВ/ч вообще ни при каких обстоятельствах нельзя было бы ввести в систему – отсутствуют технические возможности. Это примерно четверть от объема, который производит Latvenergo в котлах отопления (928 мВ) и треть от когенерации (689 мВ).

И это несмотря на то, что на столичной ТЭЦ-2 было возведено аккумуляционное хранилище теплоэнергии емкостью 18 000 кубометров и мощностью 905 мВ. Которое стоило 7,9 млн евро! Куда пропали 8 миллионов

Между тем, если бы весь доступный для закачки в теплосети объем был бы использован, энергокомпания получила бы дополнительно 8 млн евро. Что крайне немаловажно, ведь отопительный сезон в нашей республике продолжается, в среднем, 200 дней. Когенерация – одновременный выпуск электричества и тепла – наиболее выгоден с финансовой точки зрения, ведь дополнительно к отоплению (по фиксированной цене) вырабатывается и ток (продается по рынку).

Но вот парадокс: хотя тарифы на теплоэнергию вроде бы должны включать в себя все – от прибыли и амортизации основных средств до затрат на персонал и квоты на CO2. Однако, как констатирует RS, «утверждаемый тариф не отражает реальных затрат – на цену тепла влияет рынок электроэнергии и она меняется каждый день». Спасибо животворной бирже NordPool!

Регулятор – к позорному столбу

Что же мешает снижать цены? Для Риги, настаивают муниципальные теплоснабженцы, существует «устаревшая тарифная методика и недостаток сотрудничества». В первую очередь виновата Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), которая «недостаточно защищает потребителей, ибо недостаточно проверяет, соответствует ли тариф сегодняшнему рынку». В частности, КРОУ:

Не оценила, почему Latvenergo может предлагать то же самое тепло дешевле за определенный тариф;

Не оценила, почему Latvenergo одновременно часть тепла может выводить в атмосферу;

Не обеспечила отражение в тарифе фактических затрат когенерации.

КРОУ, настаивают в Rīgas Siltums, имеет «не только право, но и обязанность пересматривать методику». В свою очередь, чиновники Комиссии – ссылаются на решения Совета по конкуренции: «поэтому тариф выше, чем он должен быть».

Несмотря на то, что в столице существуют независимые производители тепла, действующий тариф предполагает фактическую поддержку со стороны S Rīgas Siltums крупнейшего производителя (Latvenergo) и ограничение снижения цен.

Если же выводы Госконтроля будут услышаны, то в отопительный сезон 2026/2027 гг. установят новые правила игры – усовершенствуют систему закупок Rīgas Siltums и пересмотрят порядок тарифа когенерации. Если успеть это сделать до октября сего года – то, по мнению экспертов, «больше тепла можно будет купить за низшую цену дневного рынка».

Бюрократический бизнес на биотопливе

Между тем еще в 2014 году Rīgas Siltums совместно с частной фирмой Enerģijas Risinājums.RIX (по 50% у каждого), создали компанию ООО Rīgas BioEnerģija, целью коей были «постройка производящих теплоэнергию установок, производство теплоэнергии и ее реализация в городе Риге оператору системы централизованного теплоснабжения – Rīgas Siltums». Также, уже в прошлую эпоху, в 2017 году, произошел выкуп RS акций данной Rīgas BioEnerģija – на сумму в 4,75 миллиона евро.

«В то время Министерство экономики оспаривало целесообразность сделки и выражало опасения, что реорганизация могла бы вызвать рост тарифов теплоэнергии», – указывается в заключении Госконтроля. Так оно, собственно, и вышло.

Общая мощность Rīgas BioEnerģija на сегодня – 96 мегаватт/час из 178 мВ, которые на данный момент предлагаются столичной компании т.н. независимыми операторами. Предприятие производит только тепловую энергию на основе биотоплива, и продает единственному покупателю – RS, за что последний, как владелец, получает дивиденды. Так, в 2024 году были выплачены 5 млн евро.

Но странным образом это не было включено в тариф. Хотя RS полностью обеспечивает управление, бухгалтерию, информационные технологии, управление персоналом и прочие административные функции.

Кстати, затраты на правление Rīgas BioEnerģija доходят до 171 тыс евро в год. В настоящее время членами правления являются Эгмонтс Круминьш (экс-депутат Тукумской и Юрмальской дум) и Артис Дрейманис (бывший руководитель комиссии по закупкам Марупской краевой думы).

Ревизоры установили, между тем, «что в ряде случаев цена тепловой энергии, производимой компанией Rīgas BioEnerģija, значительно превышает цены, предлагаемые другими независимыми производителями».

«Например, на аукционах, в которых предложение Rīgas BioEnerģija не было принято рынком в период с 24 августа 2024 года по 1 ноября 2024 года, предложение Rīgas BioEnerģija в отдельные недели даже превышало предложения конкурентов более чем в 2,5 раза».

Проблема известна Министерству климата и энергетики – но решения оттуда до сих пор не последовало…

ГАЗ

Во всех предоставляемых депутатам Рижской Думы данных не содержится никаких прогнозов по цене природного газа в ближайшее полугодие, на которую очевидно повлияет война на Ближнем Востоке.