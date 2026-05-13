Вполне возможно, что уже завтра парламент окажется "в свободном плаванье": если "прогрессивные" выйдут из правящей коалиции, то бишь правительства, или останутся, но заявят, что считают себя более не связанными коалиционным договором. При таком раскладе в Сейме не будет больше классического разделения на правящих депутатов и оппозицию, а стало быть голосования по многим законопроектам и отдельным поправкам станут совершенно непредсказуемыми! Возможно, это поможет оппозиции провести через Сейм свои инициативы и, в частности, поправки в Закон о государственной социальной помощи, подготовленные депутатами фракции "Латвия на первом месте" внесли в Сейм поправки в Закон о государственной социальной помощи. Суть поправок в том, чтобы увеличить размер пособия по уходу за ребенком в первые полтора года жизни тем семьям, которые имели маленькую зарплату или вовсе ее не имели. На данный момент пособие по уходу за ребенком приравнено к минимальному социальному пособию,составляющему 298 евро! Парламентарии считают, что если государство не на словах, а на деле поддерживает улучшение демографической ситуации, пособие должно быть повышено до размера минимальной зарплаты, то есть до 780 евро.

В повестке дня и народная инициатива на ставшую уже популярной тему о праве жителей выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне. На портале manabalss.lv это предложение одного из активистов в кратчайшие сроки собрало более чем 10 тысяч подписей граждан ЛР и комиссия Сейма по мандатам предложит завтра направить данную инициативу для дальнейшего обсуждения в бюджетную комиссию. Напомним, что сейчас продолжается и сбор подписей за референдум по этой же теме об изъятии пенсионных накоплений.

До выборов остается все меньше времени и это значит, что в повестке дня еще чаще будут появляться "языковые" предложения - депутаты Нацобъединения продолжают лихорадочно искать те сферы общественной жизни, где еще разрешен русский язык. Вот и в этот четверг на пленарном заседании будут рассматриваться языковые предложения депутатов Нацобъединения в Закон... о дорожном движении! Националисты предлагают запретить CSDD проводить экзамены по вождению на русском языке. Отметим, что уже и сейчас латвийцы не могут сдавать экзамен по вождению на русском - такое право оставлено только для иностранцев. Кроме того, депутаты хотят запретить коммерсантам и организовывать обучение автовождению (теории и практике) на русском языке. Профильная комиссия Сейма эти поправки не поддержала и теперь все решится на пленарном заседании.

Главная интрига - будут ли депутаты уже завтра утверждать Райвиса Мелниса на посту министра обороны. Пока такой сценарий выглядит маловероятным - даже если партнеры "Нового Единства" по правительству согластся рассмотреть эту кандидатуру, им еще нужно успеть... с данным человеком познакомиться. "Мы же его вообще не знаем!" - признался сегодня в эфире Латвийского ТВ один из лидеров Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис.