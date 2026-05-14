Итак, после ухода в отставку Эвики Силини в игру вступает президент, которого Конституция наделила эксклюзивным правом выдвигать кандидата в премьеры. Эдгар Ринкевич уже дал понять, что поскольку до выборов остается чуть более 4 месяцев, он тянуть с выдвижением кандидата в премьеры не будет. Однако политики пока ему даже не попытались облегчить задачу: сегодня о возможном создании правительства договорились только три правых политических силы - Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список. Но эти политические силы "контролируют" в Сейме всего 42-43 депутата, а нужно хотя бы 51… Таким образом, у них нет необходимого большинства. Кроме того, эти три силы не договорились и о едином кандидате в премьеры. А консультации с президентом по сложившейся политической ситуации назначены на завтра. Вероятно, завтра президент, выслушав лидеров всех парламентских фракций, возьмет паузу и призовет политиков все-таки попытаться, к примеру, до следующей пятницы создать коалицию большинства и определиться с тем, кого бы они хотели видеть в качестве кандидата в премьеры. Если договориться не удастся, то тогда Ринкевич начнет "пробовать сам" и выдвинет для начала кандидатом в премьеры, к примеру, лидера самой большой после "Нового Единства" фракции - то бишь Союза зеленых и крестьян, которые имеют в Сейме 16 мандатов и еще два депутата поддерживают СЗК - Олег Буров и Андрейс Целяпитерс. Возможно, новое правительство будет готов поддержать и независимый депутат Игорь Раев. Вероятно, в этом случае сперва президент поручит формировать правительство Виктору Валайнису из СЗК. Если, скажем, в течении недели ему не удастся заручиться поддержкой большинства Сейма, то будет выдвинут следующий кандидат - к примеру, представитель Объединенного списка...

Так или иначе, но этому "ядру" коалиции придется искать четвертого партнера. Это может быть "Новое Единство" или есть часть. Еще один вариант, против которого выступает Нацобъединение - это привлечение к столу переговоров "Латвия на первом месте". В любом случае, пока быстрого создания нового правительства не просматривается.