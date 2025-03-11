Великобритания собирается передать Украине замороженные £2,3 млрд от продажи «Челси»

Правительство Великобритании планирует передать замороженные средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», на поддержку Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

-Да, это так — средства необходимо распределить, их следует использовать, — цитирует Лэмми The Financial Times.

Деньги от продажи лондонского клуба уже два года находятся на специальном счёте, но вопрос об их использовании до сих пор не решён. Лэмми отметил, что предпочёл бы избежать судебных разбирательств с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, поскольку на это уйдёт слишком много времени, хотя такой вариант тоже рассматривается.

Британское правительство настаивает на том, чтобы средства в размере £2,3 млрд были использованы непосредственно на территории Украины, в то время как фонд предлагает направить их на поддержку беженцев.

Напомним, что в марте 2022 года Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича. В результате его активы на сумму более £2 млрд были заморожены. Ранее правительство страны уже предлагало направить эти средства на гуманитарные нужды Украины.