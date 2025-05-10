Сборная Латвии по хоккею среди мужчин сегодня в Стокгольме проведёт первый матч в рамках чемпионата мира, встретившись с национальной командой Франции, сообщает LETA.

Игра группы A начнётся в «Avicii Arena» в 21:20 по латвийскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале LTV7.

Обе сборные начнут этим матчем своё выступление на турнире.

Сегодня в Стокгольме также пройдут встречи Словении с Канадой (13:20) и Швеции с Австрией (17:20) – эти игры также покажет LTV7. В группе B, матчи которой проходят в Хернинге, сегодня встретятся Казахстан с Норвегией, Германия с Венгрией и Дания со Швейцарией. Эти поединки можно будет посмотреть на сайте lsm.lv/hokejs.

Насколько сильна сборная Франции

Почти половина хоккеистов сборной Франции (12 из 25) выступает в национальном чемпионате, включая одного из самых известных ветеранов команды — Сашу Трея. Многие игроки зарабатывают в сильном швейцарском чемпионате, а также представляют другие ведущие европейские лиги — Швеции, Финляндии, Германии и Чехии.

Сильнейшая сторона французской сборной — нападение, в котором особенно выделяется Александр Тексье — единственный француз, игравший в этом сезоне в НХЛ. В составе «Сент-Луис Блюз» он набрал 11 (6+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата и отдал одну результативную передачу в трёх матчах Кубка Стэнли. Также в составе Франции — Пьер-Эдуар Белльмар, проведший десять сезонов в НХЛ, Шарль Бертран и братья Кевин и Тим Бозоны. Однако в этом сезоне в команде отсутствуют ключевые игроки, в том числе многолетний лидер Стефан да Коста, а также защитники Йоанн Овитю, Флориан Шакиашвили и Тома Тири.

Насколько сильна сборная Латвии

С момента возвращения Латвии в высший дивизион команды встречались шесть раз, и латвийцы одержали пять побед, в том числе в овертайме в прошлом году благодаря голу капитана Каспара Даугавиньша в последнюю секунду.

Последний матч между Латвией и Францией состоялся в сентябре прошлого года в Риге в рамках олимпийского отборочного турнира — хозяева выиграли уверенно со счётом 5:2. Из того состава Франции в команде осталось 18 игроков.

Сборная Латвии в этом году, по крайней мере пока, обходится без игроков НХЛ. Из-за травм и личных обстоятельств сборной отказали вратарь Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс»), нападающие Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс»). Увис Янис Балинскис продолжает борьбу в Кубке Стэнли с «Флорида Пантерз», а Родриго Аболс («Филадельфия Флайерз») и Артур Шилов («Кэнакс») отправлены в фарм-клубы для участия в плей-офф АХЛ. Также за Кубок Колдера продолжает бороться Сандис Вилманис.

Главный тренер сборной Латвии Харий Витолиньш включил в состав пятерых дебютантов: вратаря Марека Митенса, защитника Микса Туманова и нападающих Анри Равинскиса, Глеба Прохоренкова и Филипа Бунциса. Вероятно, не все из них получат игровое время на турнире.

По сравнению с прошлым годом, в команду вернулся один из героев ЧМ-2023 Кристиан Рубинс, но нет завершившего карьеру Карлиса Чуксте и не прошедшего отбор Арвила Бергманиса.

Серьёзные изменения в линии нападения — из-за травм и других причин отсутствуют Микс Индрашис, Роберт Букартс, Райвис Ансонс, Ренар Крастенбергс и всё ещё играющий в АХЛ Аболс. Зато в строю двукратный чемпион Швейцарии Рудольф Балцерс.

Другие игры сборной Латвии

Следующую игру Латвия проведёт уже завтра в 17:20 против Канады. Далее в расписании: 13 мая в 17:20 — матч со Словенией, 14 мая в 21:20 — со Швецией, 17 мая в 13:20 — с Финляндией, 18 мая в 21:20 — со Словакией, а заключительный матч группового этапа состоится 20 мая в 13:20 против Австрии.

Во второй группе в Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

В чемпионате мира участвуют только лучшие

Как уже сообщалось, турнир стартовал в пятницу победой Швеции 5:0 над Словакией и успехом Финляндии 2:1 над Австрией в группе A. В группе B в повторении финала прошлого года Чехия победила Швейцарию 5:4, а США разгромили Данию 5:0.

В чемпионате мира участвуют 16 команд, разделённые на две группы по восемь в каждой. Каждая сборная сыграет по семь матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а по одной худшей покинут элитный дивизион. Их место в следующем году займут сборные Великобритании и Италии.

В прошлом году чемпионом мира стала Чехия, победившая в финале Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала Швеция, обыгравшая Канаду 4:2. Латвия заняла девятое место, одержав четыре победы в группе.

В этом году чемпионат мира проходит с 9 по 25 мая в шведской столице Стокгольме и датском городе Хернинг. В Хернинге проходят игры группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и игры за медали.

В Риге хоккей покажут на больших экранах

В Риге прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею будут доступны для просмотра на больших экранах.

Муниципалитет выделил 40 000 евро на организацию просмотра хоккейных трансляций на Домской площади. До 25 мая там планируется показать в общей сложности 34 матча.

Средства будут использованы для обустройства площади, обеспечения сигнала трансляций, технического оснащения, уборки, охраны, санитарных удобств и оформления.

Домская площадь будет приспособлена и благоустроена для публичного просмотра — на ней установят скамейки и большой экран.

Кроме того, в сотрудничестве с Латвийской федерацией хоккея квартал VEF превратится в фан-зону. Прямые трансляции матчей сборной Латвии в квартале VEF будут показываться на трёх больших экранах и нескольких дополнительных.