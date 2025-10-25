Латвийский спортсмен Денис Васильев в субботу занял десятое место на этапе Гран-при по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае, пишет LETA.

Васильев набрал 204,51 балла и оказался десятым среди 12 участников.

Победу с результатом 278,12 балла одержал японец Сюн Сато, который в произвольной программе занял первое место с 183,99 балла.

Второе место с 269,43 балла и также второе в произвольной программе (179,01 балла) занял итальянец Даниэль Грассль, а третьим стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с 262,67 балла. В произвольной программе он также был третьим (174,34 балла).

Васильев занял девятое место в произвольной программе, набрав 137,97 балла.

Ранее сообщалось, что в короткой программе Васильев набрал 66,54 балла и занял 11-е место.

Лучший результат в короткой программе показал Сато — 94,13 балла. Вторым был Грассль (90,42 балла), третьим — Шайдоров (88,33 балла).

На прошлой неделе уже сообщалось, что Васильев больше не будет тренироваться в школе фигурного катания в Шампери под руководством швейцарца Стефана Ламбьеля, серебряного призёра Олимпийских игр 2006 года. 26-летний фигурист провёл там последние девять лет.

В этом сезоне Васильев планирует выступить на Олимпийских играх в Милане - Кортине-д’Ампеццо, чемпионатах мира и Европы, на этапе Гран-при в Финляндии в конце ноября, а также на соревнованиях "Golden Spin" в Хорватии. На нынешнем чемпионате мира он обеспечил Латвии две квоты на Олимпийские игры 2026 года.

Финал серии ISU "Grand Prix" пройдёт в начале декабря в японском городе Нагоя. В него попадут шесть лучших фигуристов. Каждый спортсмен участвует в двух этапах.