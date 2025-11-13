Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НБА. Никола Йокич побил рекорд по количеству очков, набранных за первую четверть 0 101

Спорт
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: НБА. Никола Йокич побил рекорд по количеству очков, набранных за первую четверть

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич установил рекорд НБА в матче регулярного чемпионата против «Клипперс».

Игра прошла в четверг, 13 ноября, и завершилась победой «Наггетс» со счетом 130:116. На счету Йокича 55 очков, 12 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 34 минуты игрового времени.

В первой четверти 30-летний серб набрал 25 очков, что является лучшим результатом среди центровых в истории НБА.

Ранее рекорд принадлежал Энтони Дэвису, который в 2017 году оформил 24 очка за стартовую четверть. Столько же набирал сам Йокич (2021) и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (2024).

Читайте нас также:
#баскетбол #НБА #очки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео