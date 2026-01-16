Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У него 36 голов в 45 матчах.
Американский форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон в матче с «Монреалем» забросил три шайбы и поднялся на девятое место — у него 25 голов в 46 играх.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 16 января 2026 года:
-
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 45 матчах
-
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 48 матчах
-
Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 48 матчах
-
Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах
-
Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах
-
Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 48 матчах
-
Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 48 матчах
-
Сидни Кросби («Питтсбург») — 25 голов в 46 матчах
-
Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 46 матчах
-
Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 47 матчах
Оставить комментарий