Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У него 36 голов в 45 матчах.

Американский форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон в матче с «Монреалем» забросил три шайбы и поднялся на девятое место — у него 25 голов в 46 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 16 января 2026 года: