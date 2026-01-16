Baltijas balss logotype
Лучшие снайперы НХЛ на 16 января 0 222

Спорт
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие снайперы НХЛ на 16 января

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У него 36 голов в 45 матчах.

Американский форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон в матче с «Монреалем» забросил три шайбы и поднялся на девятое место — у него 25 голов в 46 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 16 января 2026 года:

  1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 45 матчах

  2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 48 матчах

  3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 48 матчах

  4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах

  5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах

  6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 48 матчах

  7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 48 матчах

  8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 25 голов в 46 матчах

  9. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 46 матчах

  10. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 47 матчах

#хоккей #НХЛ #спорт #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

